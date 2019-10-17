Вкусно и просто. Творожная запеканка с овсяными хлопьями для детей

Ингредиенты

Творог 300 г Хлопья овсяные 150 г Яйца куриные 2 шт. Сахар 1 ст. л. Соль щепотка Молоко 150 мл Сметана 2 ст. л. Масло сливочное 10 г Мука 10 г Изюм, грецкие орехи, ягоды, фрукты по вкусу

Творог кладем в глубокую миску, добавляем сахар и соль. Если в запеканку будут добавлены фрукты или ягоды, то количество сахара можно уменьшить. Всыпаем овсяные хлопья и перемешиваем с творогом.

Вбиваем куриные яйца, добавляем молоко, сметану. Перемешиваем все ингредиенты. Грецкие орехи рубим мелко ножом, изюм заливаем кипятком и просушиваем, добавляем в творожно-овсяную массу.

Форму смазываем сливочным маслом, присыпаем мукой и выкладываем готовую массу в форму или формочки. Запекаем в духовке 25–30 минут при температуре 180 градусов до зарумянивания верха. Даем запеканке остыть и подаем со сметаной, свежими ягодами или вареньем. Приятного аппетита!

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