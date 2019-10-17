Вкусно и просто. Творожная запеканка с овсяными хлопьями для детей

Ингредиенты
|Творог
|300 г
|Хлопья овсяные
|150 г
|Яйца куриные
|2 шт.
|Сахар
|1 ст. л.
|Соль
|щепотка
|Молоко
|150 мл
|Сметана
|2 ст. л.
|Масло сливочное
|10 г
|Мука
|10 г
|Изюм, грецкие орехи, ягоды, фрукты
|по вкусу
Творог кладем в глубокую миску, добавляем сахар и соль. Если в запеканку будут добавлены фрукты или ягоды, то количество сахара можно уменьшить. Всыпаем овсяные хлопья и перемешиваем с творогом.
Вбиваем куриные яйца, добавляем молоко, сметану. Перемешиваем все ингредиенты. Грецкие орехи рубим мелко ножом, изюм заливаем кипятком и просушиваем, добавляем в творожно-овсяную массу.
Форму смазываем сливочным маслом, присыпаем мукой и выкладываем готовую массу в форму или формочки. Запекаем в духовке 25–30 минут при температуре 180 градусов до зарумянивания верха. Даем запеканке остыть и подаем со сметаной, свежими ягодами или вареньем. Приятного аппетита!