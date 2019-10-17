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Вкусно и просто. Творожная запеканка с овсяными хлопьями для детей

21.10.2019 06:30 — Разное | Intex-Press Online (Барановичи)  
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Источник материала: Intex-Press Online (Барановичи)

Вкусно и просто. Творожная запеканка с овсяными хлопьями для детей

Фото: static.1000.menu

Ингредиенты

Творог 300 г
Хлопья овсяные 150 г
Яйца куриные 2 шт.
Сахар 1 ст. л.
Соль щепотка
Молоко 150 мл
Сметана 2 ст. л.
Масло сливочное 10 г
Мука 10 г
Изюм, грецкие орехи, ягоды, фрукты по вкусу

Творог кладем в глубокую миску, добавляем сахар и соль. Если в запеканку будут добавлены фрукты или ягоды, то количество сахара можно уменьшить. Всыпаем овсяные хлопья и перемешиваем с творогом.

Вбиваем куриные яйца, добавляем молоко, сметану. Перемешиваем все ингредиенты. Грецкие орехи рубим мелко ножом, изюм заливаем кипятком и просушиваем, добавляем в творожно-овсяную массу.

Форму смазываем сливочным маслом, присыпаем мукой и выкладываем готовую массу в форму или формочки. Запекаем в духовке 25–30 минут при температуре 180 градусов до зарумянивания верха. Даем запеканке остыть и подаем со сметаной, свежими ягодами или вареньем. Приятного аппетита!

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Теги: Минск
 
 
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Многих детей сложно накормить творогом. Но для растущего организма этот продукт, богатый кальцием, просто необходим. Вкусную запеканку маленькие привереды, скорее...
 
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