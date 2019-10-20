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Квартирный вопрос: как стать нуждающимся в жилье в Минске и получить льготы от государства

21.10.2019 08:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Купить квартиру в новостройке Минска - дело непростое. У многих на это не хватает собственных денег. И даже обычный кредит в банке может не спасти. Но у государства на этот случай есть небольшой козырь -- льготное жилье или финподдержка в погашении коммерческих кредитов для нуждающихся в улучшении жилищных условий. Разобраться в том, кто может стать нуждающимся в улучшении жилищных условий или получить кредит на строительство жилья на льготных условиях, помогли начальник отдела правового регулирования и реализации жилищной политики Управления жилищной политики Мингорисполкома Анжелика Дайнеко и главный специалист отдела правового регулирования и реализации жилищной политики управления жилищной политики Мингорисполкома Наталья Ковзелева.

Квартирный вопрос: как стать нуждающимся в жилье в Минске и получить льготы от государства

Кого возьмут?

Начнем с того, что основной нормативный документ, который определяет, кто и на каких основаниях может стоять на очереди нуждающихся, — это указ президента от 16 декабря 2013 года №563. Согласно этому документу, нуждающимися могут быть признаны:

  • граждане, у которых обеспеченность общей площадью жилья в занимаемом помещении составляет менее установленной нормы;
  • проживающие в жилье, не соответствующем установленным для проживания санитарным и техническим нормам;
  • проживающие в общежитиях или съемном жилье;
  • проживающие в арендном жилье, предоставленном на период работы (службы);
  • проживающие в одной комнате или однокомнатной квартире с гражданами, кому по состоянию здоровья требуется отдельное жилье;
  • те, кто проживают в однокомнатной квартире (или неизолированных жилых комнатах) и не являются близкими родственниками (к числу близких родственников относятся: супруги, родители, усыновители, дети, в том числе усыновленные, родные братья и сестры, дед, бабка, внуки);
  • молодые семьи (если одному из супругов менее 31 года на момент постановки на учет), впервые вступившие в брак (оба супруга) и не имеющие собственного жилья;
  • проживающие в одной квартире, заселенной несколькими собственниками, при обеспеченности жильем менее установленной нормы.
  • те, у кого обеспеченность общей площадью жилья ниже установленной нормы. По Беларуси такой норматив равняется 15 кв.м., по Минску — 10 кв.м. Важно знать, что при расчете учитывается общая площадь всех жилых помещений, которые находятся в собственности и (или) пользовании человека и членов его семьи (для г. Минска – в г. Минске и Минском районе).

Квартирный вопрос: как стать нуждающимся в жилье в Минске и получить льготы от государства

Следует иметь ввиду, что при постановке на учет в Минске необходимо быть постоянно зарегистрированным по месту жительства в столице не менее 10 лет (не обязательно подряд, можно – в совокупности).

Сейчас очередь нуждающихся в Минске составляет порядка 196 тыс. человек, из них 5,8 тысяч – многодетные семьи. В том числе с начала 2019 года администрациями районов Минска принято на учет порядка 2 тысяч человек, из которых 553 многодетные семьи.

В последние годы приоритет при направлении на строительство жилья отдается многодетным семьям, которые в соответствии с законодательством наделены внеочередным правом на получение государственной поддержки при строительстве жилья и обзавестись квартирой в новостройке недорого. Среди таких семей, в первую очередь, – многодетные семьи, имеющие четверых и более детей, и многодетные семьи, воспитывающие детей-инвалидов.

Что дадут?

Господдержка в строительстве или покупке жилья сейчас выделяется по указу №240. Он был принят в дополнение к указу №13 для привлечения дополнительных источников финансирования строительства жилья путем вовлечения в жилищное строительство коммерческих кредитов банков. Этот документ ввел понятие субсидии.

Субсидия — это адресная государственная поддержка, которая оказывается конкретным категориям граждан путем выплаты из бюджета части процентов за пользование коммерческим кредитом. Субсидия предоставляется в безналичной форме и направляется в банк, выдавший коммерческий кредит, на погашение за гражданина части процентов или основного долга.

На погашение основного долга могут рассчитывать: многодетные и молодые семьи; дети-сироты и граждане, являющиеся нанимателями социального жилья, предоставленного им как детям-сиротам; граждане, в составе семей которых имеются дети-инвалиды; инвалиды с детства I и II группы.

Условия предоставления субсидии по указу №240 аналогичны условиям предоставления льготного банковского кредита по указу №13.

Квартирный вопрос: как стать нуждающимся в жилье в Минске и получить льготы от государства

Сколько дадут?

Размеры субсидии на уплату части процентов:

  • многодетным семьям, имеющим троих несовершеннолетних детей на дату подачи заявления о предоставлении субсидий, - в размере ставки рефинансирования Нацбанка, увеличенной на 2 процентных пункта;
  • многодетным семьям, имеющим четверых и более несовершеннолетних детей на дату подачи заявления о предоставлении субсидий, - в размере ставки рефинансирования Нацбанка, увеличенной на 3 п.п.;
  • многодетным семьям, имеющим не менее троих детей в возрасте до 23 лет на дату подачи заявления о предоставлении субсидии на уплату части процентов, а также детям-сиротам и гражданам, являющимся нанимателями социального жилья, предоставленного им как детям-сиротам, — в размере ставки рефинансирования Нацбанка, увеличенной на 2 п.п.;
  • иным гражданам, перечень которых указан выше — в размере ставки рефинансирования Нацбанка, уменьшенной на 2 п.п.

Размеры субсидии на погашение основного долга:

  • многодетным семьям:

при наличии троих несовершеннолетних детей на дату подачи заявления о предоставлении субсидий — 95% от суммы основного долга по кредиту;

при наличии четверых и более несовершеннолетних детей — 100% от суммы основного долга по кредиту.

  • молодым семьям, указанным в абзаце третьем подпункта 1.4 Указа №240:

при рождении (усыновлении, удочерении) первого ребенка — в размере 10% от суммы основного долга по кредиту;

при рождении (усыновлении, удочерении) второго ребенка — в размере 20% от суммы основного долга по кредиту.

  • детям-сиротам и гражданам, являющимся нанимателями социального жилья, предоставленного им как детям-сиротам, гражданам, в составе семей которых имеются дети-инвалиды, а также инвалиды с детства I и II группы — в размере 50% от суммы основного долга по кредиту.

Максимальный размер кредита, подлежащего субсидированию:

нормируемый размер жилого помещения* количество членов семьи* предельный норматив стоимости 1 кв. метра*90% (многодетные — 100 %).

При увеличении состава семьи гражданина, являющегося получателем субсидии (субсидий), в связи с рождением детей в период осуществления строительства (реконструкции) жилья производится перерасчет максимальной нормируемой стоимости жилого помещения путем внесения изменений в ранее принятые решения на основании заявлений этих граждан.

Подробнее о том, как стать на учет нуждающихся или получить льготный кредит на жилье читайте в специальном материале–инструкции на портале Realt.by.strong>

 
Теги: Минск
 
 
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