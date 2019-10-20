Избивали, оскорбляли и сливали домашнее видео в Сеть. Что не так с мужчинами Ким Кардашьян

Источник материала: Tut.by

Звезда популярного в Штатах реалити-шоу «Семейство Кардашьян», Ким с юных лет находится под перманентной слежкой видеокамер. Неудивительно, что все подробности ее личной жизни — порой не самые приятные — моментально становились достоянием общественности. Сегодня Ким Кардашьян исполняется 39 лет. По этому поводу LADY вспоминает, чем отличились мужчины теледивы.

Дэймон Томас

Ким было всего лишь 19, когда она впервые вышла замуж. Избранником начинающей телезвезды стал музыкальный продюсер Дэймон Томас. Церемония прошла ночью, в Лас-Вегасе — и, как оказалось позже, была более чем спонтанной.

«Я была под экстази, когда в первый раз вышла замуж. Этот наркотик несколько раз сыграл со мной злую шутку. Сначала я вышла замуж под экстази, а потом записала домашнее секс-видео, находясь под этим же запрещенным веществом. Все плохое в моей жизни случилось именно из-за наркотиков», — не так давно призналась Ким.





Увы, проблема этого брака была не только в его случайности. Буквально с первых дней семейной жизни Дэймон начал терроризировать новоиспеченную супругу. Он контролировал каждый ее шаг, запрещал общаться с семьей и друзьями и жестоко избивал Ким. А для того, чтобы никто ничего не заметил, давал ей деньги на восстановительные операции.

Будучи слишком юной, Ким долгое время боялась заявить на супруга в полицию: ей казалось, станет еще хуже. Однако спустя три года все-таки собрала свои вещи, сняла побои и отправила иск в Верховный суд Лос-Анджелеса.

«Я вернулась в ванную комнату, чтобы собрать свои туалетные принадлежности. Дэймон закричал, что я должна немедленно свалить из его ванной. Затем он зашел в комнату и ударил меня о дверь шкафа. Он прижимал меня к стене, держась пальцами за мое горло, и угрожал придушить. А потом освободил одну руку и пробил стену прямо рядом с моей головой», — так Кардашьян описывала семейные будни на суде.

О том, как живет Дэймон Томас сейчас, мало кто в курсе. Известно лишь, что он не женат и у него есть 13-летний сын.

Рэй Джей

Сразу после развода с Томасом Ким стала встречаться с рэпером Рэем Джеем. Эти отношения сделали Кардашьян знаменитой на весь мир — правда, не в самом удачном ракурсе.

Все вроде бы шло своим чередом: пара была вместе три года, после чего спокойно рассталась. И тут в Сети внезапно всплыло их интимное видео.





«Эта запись была сделана 3 года назад, она была чем-то очень личным, чем-то исключительно между мной и моим тогдашним молодым человеком. Это видео сделало больно не только мне, но и моей семье», — пожаловалась Ким.

О том, как ролик попал в общий доступ, спорят до сих пор. Версии две: то ли это был обиженный на бывшую девушку Рэй Джей, то ли — внимание — мама Ким, Крис Дженнер. Которая, к слову, на волне секс-хайпа весьма удачно запустила реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Сейчас Рэй Джей женат. В прошлом году у него родилась дочь.

Шенго Дин

В 2010-м году в жизни Ким развернулся сценарий из фильма «Телохранитель»: звезда реалити-шоу стала встречаться со своим бодигардом, австралийцем Шенго Дином.

Отношения пары продлились недолго: спустя пару месяцев от их романа не осталось ни искры. Зато в истории осталась постельная сцена, снятая для одного из выпусков «Семейства Кардашьян». Забавный факт: в эфир она вышла тогда, когда Ким уже была помолвлена с другим мужчиной.

Крис Хамфрис

Красавчик-баскетболист Крис Хамфрис стал вторым официальным мужем Ким. Но ненадолго: спустя 72 дня после свадьбы Кардашьян внезапно подала на развод.

По словам Ким, на момент заключения брака они с Крисом плохо знали друг друга. «Тогда я думала: „Мне уже 30 лет! Лучше выйти замуж“. Мне кажется, многие девушки переживают подобное, думая, что стареют, и глядя на чужих детей». Осознав, что страх старости — все, что связывает ее с мужем, Кардашьян и решила с ним расстаться.





Хамфрис такого поворота не ожидал. Пытаясь спасти отношения, он, похоже, намеренно затягивал судебный процесс: тяжбы длились два года. Но, несмотря на старания спортсмена, дело все равно завершилось разводом.

Не так давно Крис Хамфрис завершил спортивную карьеру и написал целое эссе, в котором упомянул о своем браке с Ким.

«Я встретил девушку, которая оказалась очень известной, и женился. Проклятье… Мне следовало знать, во что ввязываюсь. Был очень наивен и не понимал, насколько сильно изменится моя жизнь. Одна вещь беспокоит меня до сих пор — мнение некоторых людей, которые считают, что мой брак был фиктивным. В мире много фейков, но наши отношения были настоящими на 100 процентов. Когда стало ясно, что ничего не выйдет… Что я могу сказать? Это ужасно. Нелегко переживать что-то подобное с друзьями, семьей, но когда на тебя смотрит весь мир — это совсем другой уровень. Это было жестоко.

Я не знал, как с этим справиться… Всю жизнь был по-настоящему уверенным в себе, счастливым человеком. Но невозможно подготовиться к тому, что к вам на каждом шагу подбегают, фотографируют, говорят всякое… Это неестественно. Такого не должно быть в жизни», — считает он.

Канье Уэст

Американский рэпер Канье Уэст стал третьим (и пока последним) мужем Ким. Пара поженилась в 2014 году. Их свадьба отличилась скромным составом гостей (всего лишь 200 человек — ничто по звездным меркам) и крайне нескромным бюджетом: в общей сложности торжество «завесило» на 3 миллиона долларов.













С Канье Ким наконец исполнила свою мечту стать матерью: на сегодня у супругов уже четверо детей. Старших — дочь Норт и сына Сейнта — телезвезда родила сама. Еще с двумя Ким (из-за возникших проблем со здоровьем) помогли суррогатные мамы.

Периодически в семье Кардашьян-Уэст возникают споры. Например, недавно Канье публично посетовал на то, что его супруга одевается слишком откровенно. Правда, скандала не вышло: видимо, в этом браке у Ким все действительно в порядке.