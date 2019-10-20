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Определены даты и время выступлений кандидатов в депутаты по радио и на телевидении

21.10.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Определены даты и время выступлений кандидатов в депутаты по радио и на телевиденииОкружная избирательная комиссия Городокского избирательного округа № 21 сообщает сведения о жеребьевке выступления на телевидении и радио:

Ф.И.О. Дата эфира радио, время Дата эфира ТВ,  время
Лыхолат

Максим Александрович

 04.11.19

07:10

 23.10.19

19:35
Полякова

Ирина Михайловна

 04.11.19

07:05

 23.10.19

19:45
Смоликов

Константин Эдуардович

 04.11.19

07:00

 23.10.19

19:40
Федьков

Григорий Сергеевич

 04.11.19

07:20

 23.10.19

19:50
Щемлёв

Александр Михайлович

 04.11.19

07:15

 23.10.19

19:55

Также сообщаем, что в комиссию поступили заявления на участие в теледебатах от следующих кандидатов в депутаты: Лыхолат Максим Александрович, Полякова Ирина Михайловна, Федьков Григорий Сергеевич.

 
 
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Окружная избирательная комиссия Городокского избирательного округа № 21 сообщает сведения о жеребьевке выступления на телевидении и радио: Ф.И.О. Дата эфира...
 
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