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Определены даты и время выступлений кандидатов в депутаты по радио и на телевидении
21.10.2019 — Разное | Герой працы
Источник материала: Герой працы
Окружная избирательная комиссия Городокского избирательного округа № 21 сообщает сведения о жеребьевке выступления на телевидении и радио:
Также сообщаем, что в комиссию поступили заявления на участие в теледебатах от следующих кандидатов в депутаты: Лыхолат Максим Александрович, Полякова Ирина Михайловна, Федьков Григорий Сергеевич.
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Окружная избирательная комиссия Городокского избирательного округа № 21 сообщает сведения о жеребьевке выступления на телевидении и радио: Ф.И.О. Дата эфира...
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