Определены даты и время выступлений кандидатов в депутаты по радио и на телевидении

Источник материала: Герой працы

Окружная избирательная комиссия Городокского избирательного округа № 21 сообщает сведения о жеребьевке выступления на телевидении и радио:

Ф.И.О. Дата эфира радио, время Дата эфира ТВ, время Лыхолат Максим Александрович 04.11.19 07:10 23.10.19 19:35 Полякова Ирина Михайловна 04.11.19 07:05 23.10.19 19:45 Смоликов Константин Эдуардович 04.11.19 07:00 23.10.19 19:40 Федьков Григорий Сергеевич 04.11.19 07:20 23.10.19 19:50 Щемлёв Александр Михайлович 04.11.19 07:15 23.10.19 19:55

Также сообщаем, что в комиссию поступили заявления на участие в теледебатах от следующих кандидатов в депутаты: Лыхолат Максим Александрович, Полякова Ирина Михайловна, Федьков Григорий Сергеевич.