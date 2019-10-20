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Зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей

21.10.2019 — Разное | Герой працы  
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Источник материала: Герой працы

Зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей17 октября 2019 года на заседании окружной избирательной комиссии Городокского избирательного округа № 21 были зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва:

Лыхолат Максим Александрович, 31 июля 1983 года рождения, заместитель начальника отдела землеустройства Городокского райисполкома, проживает в городе Городке, член Коммунистической партии Беларуси, за 2018 год получен доход в размере 16372 рублей 76 копеек, на праве собственности имеет автомобиль марки Опель Вектра, 1990 года выпуска, дом  общей площадью 93,7 кв.м в Городокском районе;

Полякова Ирина Михайловна, 4 марта 1979 года рождения, председатель Витебской районной профсоюзной организации Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса, проживает в деревне Подберезье Витебского района, беспартийная, за 2018 год получен доход в размере 21710 рублей 63 копеек, на праве собственности имеет автомобиль Ауди 80, 1991 года выпуска, дом общей площадью 73,1 кв.м в Витебском районе;

Смоликов Константин Эдуардович, 24 января 1971 года рождения, ремесленник, проживает в городе Витебске, член Партии БНФ, за 2018 год получен доход в размере 147 рублей 90 копеек, источник средств существования – подсобное хозяйство и средства семьи, на праве собственности имеет дом общей площадью 26,6 кв.м в г. Витебске, квартиру общей площадью 38,8 кв.м в г.Витебске;

Федьков Григорий Сергеевич, 4 января  1954 года рождения, профессор кафедры изобразительного искусства учреждения образования «Витебский государственный университет имени П.М.Машерова», проживает в городе Витебске, член Либерально-демократической партии, за 2018 год получен доход в размере 14504 рублей 8 копеек, на праве собственности имеет автомобиль Додж Грант Караван, 2001 года выпуска, квартиру общей площадью 83,7 кв.м в г. Витебске, имеет ценные бумаги ОАО «Красный Октябрь», ОАО «Витебский мясокомбинат», ОАО «Знамя индустриализации»;

Щемлёв Александр Михайлович, 20 мая 1957 года рождения, не работает, проживает в аг. Амбросовичи Шумилинского района, член Белорусской социал-демократической партии, за 2018 год дохода не имеет, источник существования – материальная помощь брата, на праве собственности имеет квартиру общей площадью 62,8 кв.м в Шумилинском районе.»

 
Теги: Витебск
 
 
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17 октября 2019 года на заседании окружной избирательной комиссии Городокского избирательного округа № 21 были зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты...
 
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