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Кожа не дышит, а еще? Вот что происходит, когда вы оставляете косметику на ночь

21.10.2019 08:35 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ложитесь спать, не смывая тени и тушь, и хотите узнать, чем это чревато? На «Простой вопрос» отвечают врач-офтальмолог и косметолог.

Врач-офтальмолог Амина Хаддад. Фото: из личного архива

— Неприятности с глазами могут начаться, если девушка не смывает косметику и любит спать лицом в подушку: есть риск воспалительных процессов, потому как частички туши и макияжа могут попадать в глаз и травмировать роговицу и слизистые, — объясняет врач-офтальмолог первой категории отделения лазерной микрохирургии 10-ой городской клинической больницы Амина Хаддад. — В теории, если пользоваться некачественной косметикой (или, например, дольше трех месяцев не менять тушь), есть вероятность подхватить конъюктивит или кератит (воспаление роговицы глаза — Прим. ред.). Но я таких случаев в своей практике не встречала.

Со зрением проблем не возникнет, а вот с внешним видом кожи — запросто.

— Тем, кто не смывает косметику на ночь, грозит преждевременное старение, — уверена косметолог Елена Марковская. — А в худшем случае — развитие дерматита (воспалительное поражение кожи). Кожа должна дышать, а под слоем любой косметики — будь то тени или тональный крем — этого не происходит. Если не смывать с лица хайлайтеры, тональники, корректоры, то поры будут забиваться и кожа будет чахнуть, становиться землистого цвета. Также могут появляться высыпания. Кроме того, злоупотребляющие сном с макияжем могут развить у себя аллергию на всю декоративную косметику.

Часто это проблема для людей, которые работают сутками. Например, стюардессы порой не успевают снимать макияж. Кожа таких людей особенно уязвима и склонна к дерматиту. Самое простое правило для всех: если вам больше не нужна косметика на лице (будь то тональный крем или солнцезащитный) — смойте ее.

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Прыщи, отеки, синяки и мешки под глазами - вот что ждет тех, кто пренебрегает регулярным снятием косметики перед сном.
 
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