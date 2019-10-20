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Прогноз по валютам: неделя обещает новый рост евро и падение доллара

21.10.2019 07:00 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Прогноз по валютам: неделя обещает новый рост евро и падение доллара
фото: Myfin.by

Прогноз по валютам: неделя обещает новый рост евро и падение доллара– Основной внешний фактор валютного рынка на прошедшей неделе – это укрепление европейской валюты.

Евро к доллару вырос с 1,1020 до 1,1120 или на 0,1%. Укреплению евро способствовало то, что появился реальный шанс на договоренность между Великобританией и Евросоюзом, что позволит избежать неуправляемого Брексита. 

 
Теги: Курсы валют
 
 
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фото: Myfin.by – Основной внешний фактор валютного рынка на прошедшей неделе – это укрепление европейской валюты. Евро к доллару вырос с 1,1020 до 1,1120...
 
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