Прогноз по валютам: неделя обещает новый рост евро и падение доллара

– Основной внешний фактор валютного рынка на прошедшей неделе – это укрепление европейской валюты.

Евро к доллару вырос с 1,1020 до 1,1120 или на 0,1%. Укреплению евро способствовало то, что появился реальный шанс на договоренность между Великобританией и Евросоюзом, что позволит избежать неуправляемого Брексита.