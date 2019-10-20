Самоочищение кожи и плохие блогеры. Косметолог о бьюти-мифах, в которые нельзя верить

Источник материала: Tut.by

Бьюти-индустрия обрастает мифами с космической скоростью. Нас обманывают, запугивают или, напротив, приманивают умными терминами — все ради того, чтобы мы купили новую баночку. Или хотя бы не купили баночку конкурента.

Как понять, что из обещаний производителя правда, а что — наглая ложь? Почему то, что рекомендуют блогеры, не всем подходит? Мы попросили косметолога разобраться в трех популярных заблуждениях — и получили неожиданные ответы.

«На упаковке написано: 25% витамина С. Значит, это очень действенное средство»

На рынке тысячи похожих друг на друга косметических продуктов. Но каждый производитель рассчитывает, что вы купите именно их, тысяча первый. И большими буквами поясняет, почему так произойдет: тут больше активных компонентов, больше шансов избавиться от прыщей и морщин… Да и вообще, мы провели очень достоверное исследование и выяснили, что наш продукт — номер один.

Во многих странах размещать голословную информацию на коробке от крема законодательно запрещено. И бренды букве закона следуют. Правда, не беспрекословно: они печатают выгодные с точки зрения рекламы лозунги на этикетке, а все остальное добавляют мелким шрифтом где-нибудь в инструкции. Не прочли? Что ж, ваши проблемы, они-то никого не обманывали.





Так, например, 25% стабильного витамина С могут оказаться четвертью от общего содержания витамина С в сыворотке, а не от всего состава средства. А «продукт № 1» — звание, выданное неизвестным вам (и нам) интернет-магазином.

Можно ли защититься от этого условно честного маркетинга? Вряд ли. Но делить обещания производителя пополам перед покупкой нового крема стоит.

«Я перешла на натуральную косметику, и сразу появились высыпания. Но это хорошо: кожа начала очищаться от химии!»

Миф, который усиленно поддерживается производителями и продавцами натуральной косметики. Правда, и те, и другие почему-то забывают: любая косметика, в том числе натуральная и органическая, производится в лаборатории и является результатом работы химической промышленности.

Но вернемся к высыпаниям. Почему же они возникают при переходе на органику? Вот пара причин.





Аллергическая реакция. Выражается она по-разному: у одних — покраснениями и зудом, у вторых — воспалительными элементами и даже локальным отеком. Комедогенность. В натуральной косметике нередко содержится большое количество масел. Да, за их безопасность может поручиться и продавец, и производитель, и даже пресловутый индекс комедогенности. Но индивидуальную реакцию кожи никто не отменял. Агрессивный или не подходящий вашему типу кожи состав. Продукт может медленно, но верно превращать ваше лицо в Сахару. Кожа начнет продуцировать больше себума, пытаясь восстановить естественный барьер, что и спровоцирует высыпания. Недоочищение. Если средство не в состоянии удалить остатки себума, косметики и прочих загрязнений с кожи, воспаления не заставят себя долго ждать. Натуральная консервация. Дозволенные в натуральной и органической косметике консерванты не могут сохранять свойства продукта долго. И, к сожалению, не всегда способны защитить средство от внешней среды (в том числе — неправильного хранения в магазине). Как итог — крем портится раньше заявленного, а вы, сами того не подозревая, наносите его на лицо. Привет, воспаления.

А еще проблема может быть не снаружи, а внутри, и косметика тут ни при чем. Или просто так совпало: новое средство и внезапно выскочивший прыщ.





Будем объективны: подобные истории могут произойти не только с натуральной косметикой, но и с другой — массовой, люксовой, профессиональной. Другое дело, что «химические» бренды обычно не уговаривают нас верить в целебную силу прыщей.

Важно понять: если любую из этих проблем пустить на самотек, можно заполучить серьезные проблемы, решать которые придется уже в кабинете дерматолога. Поэтому внимательно отслеживайте реакцию кожи на новые косметические продукты — неважно, натуральные они или нет.

«Купила средство по рекомендации блогера (косметолога, консультанта), а оно мне не подошло. Виноват плохой блогер (косметолог, консультант)»

Возможно, так и есть. Но прежде чем обвинить кого-то в некомпетентности, подумайте: точно ли дело в блогере или продукте, а не в вашей коже или запросах?

Если бы кто-то изобрел средство, которое подходит всем без исключения, нам бы не пришлось тратить уйму денег зря. Но реальность такова: абсолютно универсальных средств не существует. И даже если ваша кожа и ее потребности — один в один как у блогера Глаши из Новосибирска, нет гарантий, что ее рекомендации будут вам «точно в кассу». Потому что все мы разные.





Да, по количеству положительных отзывов можно составить общее представление о качестве продукта. А по его составу — примерно понять, насколько возможности средства совпадут с вашими ожиданиями. Но со стороны учесть все невозможно. Понравится ли вам текстура и аромат? Не вызовет ли средство индивидуальных реакций? Удачное ли это соотношение цены и качества лично для вас? Отвечать на эти вопросы, как и искать идеальный крем, придется самостоятельно. Рекомендации — это лишь рекомендации, а не панацея.