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На границе образовалась очередь из 1000 фур

21.10.2019 08:46 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

На границе образовалась очередь из 1000 фур
БЕЛТА
 
 
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Данные о положении дел в автодорожных пунктах пропуска представил Государственный пограничный комитет Беларуси.
 
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