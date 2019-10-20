По состоянию на 8 утра 21 октября на выезд из Беларуси скопилась очередь из более чем 1000 грузовиков.
Больше всего машин стоит на выезд в Литву – 750 ТС. 120 фур ожидают выезда в Польшу, 130 – в Латвию.
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На границе образовалась очередь из 1000 фур
21.10.2019 08:46 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
По состоянию на 8 утра 21 октября на выезд из Беларуси скопилась очередь из более чем 1000 грузовиков.
Больше всего машин стоит на выезд в Литву – 750 ТС. 120 фур ожидают выезда в Польшу, 130 – в Латвию.
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Данные о положении дел в автодорожных пунктах пропуска представил Государственный пограничный комитет Беларуси.
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