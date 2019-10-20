Фото в соцсетях, которые указывают на низкую самооценку

Источник материала: Новости Хотимска

В психологии есть целое направление, которому посвящено поведение людей в различных ситуациях. Манера заполнения профиля в соцсетях — не исключение. То, какие фотографии человек публикует на различных ресурсах, в том числе в приложениях для общения и знакомств, многое говорит о его самооценке.

Огромное число фото из спортзала

Люди, публикующие подобные снимки, будто бы всегда нуждаются в одобрении. Такими фото они хотят сказать: «Я молодец, не правда ли? Похвалите меня».

Но в какой-то момент таких снимков становится настолько много, что они невольно становятся поводом в очередной раз высмеять их автора.

Фото еды

Обязательно с геолокацией. Обязательно с красивой подачей и сервировкой. Много ли вы видели снимков у ларька с шавермой? То-то же. Люди с низкой самооценкой хвастаются, что тоже могут себе позволить обед в дорогом ресторане. А не запостил, как говорится, значит не было. Есть даже специальный хэштег для тех, кто понимает, насколько это нелепо, но не может удержаться от публикации очередного кадра. Поэтому они подписывают его #мирдолжензнатьчтояем.

Фотографии со спины

Если таких снимков в профиле большинство, значит, человек не совсем доволен своей внешностью и хочет скрыть ее даже на снимках.

Фото подарков

Та же ситуация, что и с фото еды. Людям нужно похвастаться новым айфоном, дорогим украшением и прочими презентами, которых они оказались достойны.

Смотрите, меня тоже любят! Я настолько хороший человек, что мне дарят такие дорогие подарки!

— вот о чем будто бы кричат такие снимки.

Селфи-селфи-селфи

«Самопалы» с одного и того же ракурса в огромном количестве говорят о том, что человек готов принять себя. И показывает себя вам — красивого, успешного. Но… только с этого ракурса.