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Как снять напряжение если далеко до отпуска

21.10.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Эксперты в области медицины и психологии назвали 3 действенных способа, помогающих морально отдохнуть и избежать переутомления в отсутствие отпуска. Напряжённые рабочие будни для большинства сотрудников могут грозить «профессиональным выгоранием», поэтому важно хотя бы минимально менять обстановку или график, чтобы не допустить серьёзных проблем.

В первую очередь, если до отпуска далеко, а работа изрядно «напрягает», эксперты рекомендуют внести некоторые изменения на рабочем месте. Это может быть просто перестановка мебели, добавление в интерьер новых элементов или смена обоев на рабочем столе компьютера.

Такой подход поможет избежать накопления негативных эмоций и снимет напряжение. Также можно внести поправки в привычный распорядок дня, к примеру, переносом тренировок в спортзале с вечера на утро, сменой места и времени обеда или найденными новыми решениями относительно прежних задач.

Таким образом, по мнению нейробиологов, можно повысить «пластичность» мозга и повысить концентрацию внимания. Третий названный экспертами способ – отключение смартфона на некоторое время. Особенно это стоит делать после работы, а освободившееся время тратить не на проверку соцсетей или почтового ящика, а на общение с родными и друзьями.

 
 
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Эксперты в области медицины и психологии назвали 3 действенных способа, помогающих морально отдохнуть и избежать переутомления в отсутствие отпуска. Напряжённые...
 
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