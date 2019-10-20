Самые быстрые в мире муравьи живут в Сахаре

Источник материала: Новости Хотимска

В песчаных дюнах Северной Сахары ученые обнаружили муравьев, которых признали самыми быстрыми в мире. Наблюдения показали, что они могут передвигаться со скоростью примерно один метр в секунду.

Ученые заметили, что в процессе бега муравьи буквально взлетали над поверхностью, поднимая в воздух все шесть ног. За одну секунду они преодолевали расстояние, в 108 раз превышавшее длину их тела. Если бы человек обладал такой же способностью, то мог бы бежать со скоростью 800 километров в час.

Муравьи относятся к виду Cataglyphis bombycina, их еще называют «сахарскими серебряными» за необычный оттенок. По словам ученых, членистоногие научились развивать такую скорость по определенной причине.

Большинство обитателей пустыни проявляют активность ночью. Но Cataglyphis bombycina выходят на поиски пищи в разгар дня, подбирая среди прочего и останки других существ. Обычная дневная температура в Сахаре – около +60 градусов Цельсия. Серебристый покров тела муравьев отражает солнечные лучи, но, тем не менее, им нужно двигаться очень быстро, чтобы найти еду и вернуться в гнездо прежде, чем солнце их испепелит.

Интересно, что конечности Cataglyphis bombycina на 20% короче, чем у других видов. Но высокая скорость шагов компенсирует этот «недостаток». Кроме того, они очень хорошо синхронизируют движения всех шести ног, каждая из которых во время бега касается земли всего на семь миллисекунд.

Ученые отметили, что изучение муравьев может не только раскрыть тайны природы, но и подсказать идеи для компактных мобильных роботов.