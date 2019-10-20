День яблока в Англии

Источник материала: Новости Хотимска

21 октября или в ближайшие к этой дате выходные в Англии проводится День яблока (Apple Day) — ежегодное мероприятие, посвященное яблокам, фруктовым садам и местным достопримечательностям, которое устраивается по инициативе благотворительной организации Common Ground с 1990 года.

Организаторы считают, что День яблока — это празднование и демонстрация многообразия и богатства природы, а также стимул и знак к тому, что мы сами способны влиять на изменения, происходящие вокруг. Идея Дня заключается в том, что яблоко — это символ физического, культурного и генетического разнообразия, о котором человек не должен забывать.

В День яблока можно увидеть и попробовать сотни различных сортов яблок, причем, многие из имеющихся сортов не продаются в обычных магазинах. Сотрудники питомников предлагают купить редкие сорта яблонь. Часто в празднике участвует служба идентификации яблок, которая определит, что за яблоко вы принесли из сада. А с «яблочным доктором» можно обсудить все проблемы яблонь вашего сада.

Во время праздника предлагается множество яблочных блюд и напитков — от яблочных пирогов, фруктово-овощной приправы чатни (chutney) и яблочного повидла до яблочного сока и сидра. Часто проходят демонстрации приготовления горячих и холодных блюд из яблок. Иногда специалисты дают уроки обрезки и формирования кроны, а также прививания яблонь. Весьма популярны на празднике различные игры, стрельба из лука по яблокам и «яблочные» рассказы.

В день праздника проводится конкурс на самую длинную полоску кожуры (The Longest Peel Competition), которая получается при очистке яблока. Состязание проводится как для ручной очистки яблока, так и для очистки с помощью машинки или другого приспособления.

Самая длинная яблочная кожура занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Запись о мировом рекорде гласит: рекорд на самую длинную необорвавшуюся яблочную кожуру принадлежит американке Kathy Walfer, которая чистила яблоко в течении 11 часов 30 минут и получила кожуру длиной 52 метра 51 сантиметр. Рекорд был установлен 16 октября 1976 года в Нью-Йорке.