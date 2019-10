Гол дня. Вратарь забил невероятный мяч со штрафного и помог команде победить

Источник материала: Tut.by

Необычный эпизод произошел в матче первого дивизиона чемпионата Норвегии между «Шейдом» и «Улл/Киса». Голкипер забил невероятный гол со штрафного и в итоге помог своей команде победить, пишет championat.

По ходу поединка футболисты «Шейда» вели со счетом 1:0. Но в конце матча «Улл/Киса» заработал штрафной удар. Расстояние до ворота составляло около 25 метров. Исполнять штрафной вызвался голкипер Стефан Хагеруп и мощным ударом отправил по дуге мяч в девятку ворот.

Bend it like… Hagerup?

This Norwegian keeper couldn’t have hit this free-kick any sweeter if he tried