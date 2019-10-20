«Что я могу дать сыну, если смузи не пил и в танки не играл?» Мужчина о трудностях воспитания мальчика

Источник материала: Tut.by

Народная мудрость гласит, что у ребенка должен быть отец. Правда, не объясняет, зачем именно он ему нужен. И поскольку правильный ответ подсмотреть в конце учебника нельзя, отцы рассуждают по-разному. Кто-то погружается в отцовство с головой, а кто-то был космонавтом и улетел. О своем опыте отцовства сегодня рассказывает наш колумнист Александр Зантович .





Как говаривал один мой знакомый, сын — он тогда сын, когда может сгонять за пивом. Это важный плюс, но не единственный, конечно.

В общем, давайте разберемся, как же быть отцом?

Во-первых, важно помнить, что у тебя есть ребенок и как его зовут. Вы будете смеяться, но бывает у мужчин такая интересная форма амнезии. Расстался с женщиной — и тут же про совместное дитя забыл. Как ни удивительно, обычно такая особенность совпадает с крайней плодовитостью. Такой самец даже и не знает точно, сколько его отпрысков по свету бегает. Наверное, осеменители эти нужны, чтобы руководители стран не расстраивались при очередной переписи населения. Ну да ладно, статья не про них!

Итак, ты — отец. И не сбежал от этого в лес. Хотя, возможно, очень хотел. Дети, они, когда маленькие очень, — так себе собеседники. На самую твою глубокомысленную фразу либо глупо улыбаются, либо какают, либо плачут. Иногда все одновременно. Да и женщина твоя, когда вдруг стала мамой, вся в заботах, а ты не знаешь, где второй такой же носок. И пожалеть тебя некому.

Но есть у детей и плюс: они достаточно быстро растут. Поэтому этап младенчества, послеродовых депрессий и скидок на подгузники относительно быстро заканчивается.

Что дальше делать?





Предполагается, что детей нужно воспитывать. Потому что, если этого не делать, они наверняка вырастут проститутками, наркоманами или на баяне будут играть. А ты же хочешь, чтобы общество пополнилось еще одним достойным членом, который будет помнить про налоговую декларацию и бумажки бросать в урну, а не мимо.

Логика воспитания девочек и мальчиков — совершенно разная. Девочке нужно просто объяснить, что она красавица и принцесса. Дальше у папы будет одна сплошная радость: бантики, косички, обожание. Сложности наступают позже, когда под окнами начинают выть серенады безусые обожатели и отец покупает ружье. Ну так мне, во всяком случае, кажется. Дочки у меня нет, поэтому утверждать не берусь.

А вот на мужском воспитании будущих мужчин могу остановиться подробнее.

Сына любят обычно не просто так, а за что-нибудь. Потому что мужчине в жизни нужно постоянно трудиться, чтобы чего-то было. Никто ему не пойдет навстречу просто потому, что он красивый. Длинные ноги, шелковистые волосы, пухлые губы — это все неплохо, но редко кому даст дорогу в жизнь. А если и даст, то ну ее, такую дорогу!





Поэтому и воспитание — оно все больше про то, что сын делает, а не про то, какой он сам. Если играет на гитаре, учится на девятки и занимается самбо — молодец. Если на физкультуре путается в конечностях, не может выучить таблицу умножения и упал в колодец — то «в кого он такой?».

Чтобы из отпрыска и наследника вышло что-то путное, отцы изо всех сил пытаются сделать сына настоящим мужчиной. Хотя сами обычно плохо представляют, кто это.

Ну, например, хорошо отдать сына в спорт. Причем спорт должен быть максимально брутальным: регби, триатлон с препятствиями, стрельба из пулемета, метание ствола сосны. Хотя еще лучше, конечно, научить ребенка драться. Отлично подойдут смешанные единоборства, бусидо, боевая система агентов Моссада. Лучший подарок на день рождения — нунчаки.

Также сыну следует привить мужественные увлечения. Поскольку уходить на войну становится, слава богу, все менее популярным хобби, остаются охота и рыбалка. Только там наследник сможет научиться запивать водку пивом, материться и спать в траве, подложив под голову сухую коровью лепешку.

Вы скажете, ерунда это все. Вдруг ребенок хочет заниматься бальными танцами, а вид мертвой косули может нанести ему психологическую травму на всю жизнь. Согласен, но чему еще может научить мужчина сына в современности?





Я к тому, что раньше проще было. Твой дед косил, отец косил, ты косил. Когда появлялся в семье сын, ты брал его в поле, давал в руки косу и учил косить.

А сейчас почти любой твой опыт нерелевантен.

Допустим, ты хорошо учился, окончил университет и получил стабильную работу. Но правильный ли это путь? Может, лучше стать видеоблогером? Можно же кушать перед камерой простоквашу с селедкой или записывать, как ты убиваешь птичками свинок, и быть успешным человеком.

Читай книги, вещаешь ты, там мудрость, соль и знания. А отпрыск открывает ютубчик и осваивает историю Первой мировой за пятнадцать минут.

Экономь, сберегай, чтобы был запас на черный день, копи на квартиру и машину. Но молодежь вполне может жить как перекати-поле. Жилье в аренду, каршеринг, сегодня в Праге, завтра — на Пхукете, закончились деньги — дал пару уроков английского по скайпу.

Будь обходителен с дамами, открывай им двери, помогай, носи портфель. А тут раз — и эмансипация кругом, и феминизм, и равенство полов. Девушки занимаются тхэквондо, служат в милиции, зарабатывают больше мужчин и вообще обижаются на слово «девушки».

С авторитетами тоже беда. Рассказываешь о героях — Гагарин, Мандела, Сахаров, дед Мазай. Ты еще договорить не успел, а твоя плоть и кровь уже увлеклась BadComedian, Егором Кридом и Владом Бумагой.

Сидишь и думаешь, что я могу дать сыну? Смузи не пил. В танки не играл. Ни одного видоса в ютуб не выкладывал. Кто такой Элджей не знаешь…

Я долго над этим думал и пришел к следующему методу: не воспитывать. Ну совсем не воспитывать не выходит, хоть толику своей мудрости нет-нет да попытаюсь вложить в эту лохматую голову. Но понимаю, что это пустое. В одно ухо войдет, в другое выйдет.

Глобально — не воспитываю.

Потому что из всех этих советов в интернете, знаете, статьи вроде «10 принципов воспитания» или «как воспитать мужчину под себя» (прелесть, правда?) есть один толковый. Не воспитывайте детей, воспитывайте себя.

И можно сколько угодно фыркать на банальность этой мудрости. Одно дело знать, другое — делать. А сам по себе подход — дельный.

В присутствии сына я делаю все, что, по моему мнению, должен делать достойный человек: зарядку по утрам, уроки после школы, читаю книги, не матерюсь и регулярно чищу зубы. Надеюсь, что-то из этих привычек он возьмет. А в остальном — пускай плывет в этот новый изменчивый мир на всех парусах. Пробует то, что я не пробовал. Разбирается в том, что мне кажется слишком сложным. Дружит с тем, с кем нравится. А я буду наблюдать, чуть подталкивать, чуть поддерживать. И следить, чтобы зимой был в шапке.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.