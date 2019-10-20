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Что будет с курсами в ближайшую неделю?

21.10.2019 09:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский рубль уже третью неделю подряд укрепляется к основным иностранным валютам. Тем временем решается судьба Брексита и евро, ослабляется доллар.

 Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб рассказал об этом Myfin.by.
Прогноз по валютам: неделя обещает новый рост евро и падение доллара


фото: Myfin.by

– Основной внешний фактор валютного рынка на прошедшей неделе – это укрепление европейской валюты.

Евро к доллару вырос с 1,1020 до 1,1120 или на 0,1%. Укреплению евро способствовало то, что появился реальный шанс на договоренность между Великобританией и Евросоюзом, что позволит избежать неуправляемого Брексита. 

Российский рубль закончил неделю нейтрально: он снизился к выросшему евро, но при этом укрепился к упавшему доллару. Доллар к российскому рублю подешевел с 64,2 до 63,9 российских или на 0,4%. Евро к российскому рублю подорожал с 70,7 до 71,1 или на 0,6%.

В результате за неделю евро подорожал к белорусском рублю, а доллар и российский рубль – подешевели.

Доллар снизился на 0,57%, евро вырос на 0,4%, российский рубль подешевел на 0,16%.


Стоимость валютной корзины за неделю снизилась на 0,17%. Это уже третья неделя подряд укрепления белорусского рубля к валютной корзине.

После итогов голосования в британском парламенте евро продолжит расти на мировых рынка, в том числе и к белорусскому рублю.

Доллар может снизиться до 2,03 белорусского рубля, евро вырастет до 2,28. А российский рубль может упасть до 3,18 за 100 российских.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Белорусский рубль уже третью неделю подряд укрепляется к основным иностранным валютам. Тем временем решается судьба Брексита и евро, ослабляется доллар.
 
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