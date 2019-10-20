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Немцы определили лучшие и худшие шины наступающего зимнего сезона

21.10.2019 08:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Эксперты немецкого клуба ADAC провели полевые тесты зимних шин.

В типоразмере 185/65 R15 T оценку "хорошо" получили модели Dunlop Winter Response 2, Kleber Krisalp HP3 и Pirelli Cinturato Winter.

Оценку "удовлетворительно" на испытаниях заработали Continental WinterContact TS 860, Hankook Winter i*cept RS2, Michelin Alpin A4, Falken Eurowinter HS01, Vredestein Snowtrac 5, Goodyear UltraGrip 9, Nokian WR D4, Gislaved Euro*Frost 6, Kumho WinterCraft WP51, Viking WinTec.

"Допустимо", согласно оценке экспертов, - по показателям Sava Eskimo S3.

Провалили тесты две модели - Toyo Snowprox S943 и Davanti Wintoura.



Конкретизируя поведение трех лидеров в ADAC отметили, что Dunlop показал главные преимущества на влажной и заснеженной дорогах, а также был отмечен за умеренный расход топлива. Kleber хорошо показали себя на сухом дорожном покрытии, также среди достоинств этих покрышек - хорошая износоустойчивость. Pirelli лучше всего проявили себя на мокрой трассе.
 
 
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Эксперты немецкого клуба ADAC провели полевые тесты зимних шин.
 
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