Немцы определили лучшие и худшие шины наступающего зимнего сезона

В типоразмере 185/65 R15 T оценку "хорошо" получили модели Dunlop Winter Response 2, Kleber Krisalp HP3 и Pirelli Cinturato Winter.





Оценку "удовлетворительно" на испытаниях заработали Continental WinterContact TS 860, Hankook Winter i*cept RS2, Michelin Alpin A4, Falken Eurowinter HS01, Vredestein Snowtrac 5, Goodyear UltraGrip 9, Nokian WR D4, Gislaved Euro*Frost 6, Kumho WinterCraft WP51, Viking WinTec.





"Допустимо", согласно оценке экспертов, - по показателям Sava Eskimo S3.





Провалили тесты две модели - Toyo Snowprox S943 и Davanti Wintoura.













Конкретизируя поведение трех лидеров в ADAC отметили, что Dunlop показал главные преимущества на влажной и заснеженной дорогах, а также был отмечен за умеренный расход топлива. Kleber хорошо показали себя на сухом дорожном покрытии, также среди достоинств этих покрышек - хорошая износоустойчивость. Pirelli лучше всего проявили себя на мокрой трассе.



