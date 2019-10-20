|
Белорусский дзюдоист выиграл золото на Всемирных военных играх в Китае
Источник материала: Партизан
Медаль высшей пробы сборной ВС Беларуси принёс дзюдоист, спортсмен-инструктор армейского Спортивного комитета Даниэл Мукете, сообщает Минобороны.
Белорусский дзюдоист выиграл золото на Всемирных военных играх в Китае
Медаль высшей пробы сборной ВС Беларуси принёс дзюдоист, спортсмен-инструктор армейского Спортивного комитета Даниэл Мукете, сообщает Минобороны.
"В финальном бою белорусский армеец встретился с французом Оливаром Цедричем и не оставил ему шансов на победу", - говорится в сообщении.
VII Всемирные летние военные игры проходят с 18 по 27 октября в китайском городе Ухан. В них принимают участие более 9,3 тыс. армейских атлетов из 109 стран мира. Игры проходят по 329 дисциплинам 27 видов спорта, что стало рекордным показателем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медаль высшей пробы сборной ВС Беларуси принёс дзюдоист, спортсмен-инструктор армейского Спортивного комитета Даниэл Мукете, сообщает Минобороны.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)