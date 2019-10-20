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В Чили ад: 10 погибших, сотни раненных

21.10.2019 08:42 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Сантьяго продолжаются акции протеста, вызванные повышением цен на проезд в метро.



Как сообщает РИА Новости, беспорядки привели к гибели 10 человек, около 300 человек ранены.

Причиной протестов стало повышение стоимости проезда на метро.

Повышение стоимости на 30 песо (примерно 10 гепик) произошло 6 октября. Недовольство населения поначалу проявлялось лишь в мирных акциях. На улицу вышли студенты, которых позже поддержали и другие слои населения, которые начали стучать в кастрюли в знак несогласия с подорожанием проезда в подземке.


В пятницу мирные акции переросли в столкновения с правоохранительными органами: люди устанавливали баррикады, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы.

Повышение цен на проезд спровоцировало людей на погромы и на самих станциях метро: жители бунтующей столицы проходили через турникеты без оплаты, а в худшем случае и вовсе ломали их.

Метро Сантьяго не возобновит работу в понедельник, 21 октября, как было обещано ранее, его инфраструктуре нанесен ущерб в 200 миллионов долларов. Из 136 станций 77 нанесен ущерб, на 20 произошел пожар, при этом 9 сгорело целиком.

В столице страны введен комендантский час, стягиваются верные правительству войска.
 
 
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В Сантьяго продолжаются акции протеста, вызванные повышением цен на проезд в метро.
 
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