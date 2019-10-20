Серегей Щурко: «Руководители Борисова не на своем месте. Как можно за целый год никак не почтить память человека, который нанес город на карту Европы?»

«Спасибо спортсменам и тренерам, которые умеют ценить профессионалов. Не было бы Капского, не было бы никакой арены и провинциальный город жил бы своей неспешной и никому не интересной серой жизнью.





Очевидно, что руководители города не на своем месте. Может быть, они, конечно, «крепкие хозяйственники» или менеджеры 7 уровня (в чем я почему-то сомневаюсь), но как можно за целый год никак не почтить память человека, который нанес Борисов на карту Европы?





У них вообще там совесть есть? Сердце? Душа?» – написал Щурко в своем Facebook.





Отметим, что футбольный агент Валерий Исаев запустил флешмоб, чтобы стадион в Борисове был назван в честь Анатолия Капского.