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Самый быстрый путь из Минска в Варшаву. Смотри здесь

21.10.2019 08:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

После реконструкции трассы М6 изменился самый короткий и быстрый маршрут из Минска в польские города. На поездку в Варшаву в направлении Гродно навигаторы Google и Яндекса дают от 6 часов 11 минут. Это меньше, чем по M1.




После реконструкции М6 появился самый быстрый путь из Минска в Варшаву
По новому маршруту до Варшавы можно доехать всего за 6 часов с небольшим
Раньше самая короткая дорога в Варшаву вела через Брест. Но теперь, похоже, ехать быстрее в направлении Гродно. Карты Google оценивают путь по M6 в 6 часов 11 минут. В сервисе Яндекса: строго на запад – 6 часов 21 минут, на юго-запад – 7 часов 14 минут.

По новой трассе маршрут на 10 км короче – 540 км, а границу пройти проще. Схожая ситуация с поездкой из Минска в Белосток: навигаторы пророчат получасовую экономию, если ехать по M6.


Реконструкцию трассы М6 планируют полностью завершить до конца года. Стоимость работ – около $240 млн. Магистраль, протяженностью 272 км ведет из Минска в Гродно. Новая дорога проложена по европейским стандартам с 7-метровой проезжей частью в каждую сторону, обочиной в 3,75 метра и 5-метровой разделительной полосой. Расчетная скорость – 100 км/ч, однако это ограничение обещают со временем пересмотреть.

В будущем Гродно планирует зарабатывать на транзите и замкнуть на себе шопинг-трафик. В городе открывается ТРК Triniti площадью 82 тыс. кв.м. с флагманскими магазинами международных брендов. Те бренды, которые уже представлены в столице, откроются в Гродно в новом формате. Предполагается, что здесь будут закупаться и те, кто проезжает городом транзитом.
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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После реконструкции трассы М6 изменился самый короткий и быстрый маршрут из Минска в польские города. На поездку в Варшаву в направлении Гродно навигаторы Google и...
 
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