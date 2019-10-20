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Снова на Японию надвигаются два новых тайфуна

21.10.2019 08:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нэогури достигнет побережья Японии утром 22 октября, Буалой ударит по восточному побережью страны в ночь на 26 октября.



К берегам Японии приближаются два новых тайфуна, сообщает главное метеоуправление страны.
 
Двадцатый за сезон тайфун Нэогури должен подойти к побережью юго-западнее Токио утром 22 октября. Порывы ветра могут достигать 45 метров в секунду. 
 
Еще один тайфун Буалой также подойдет с юга. Он ударит по восточному побережью Японии в ночь на 26 октября, его скорость во время порывов ветра может достигнуть 50 метров в секунду, пишет korrespondent.net

 

Напомним, на прошлой неделе центральные районы Японии пострадали от сильнейшего за полвека тайфуна Хагибис. Из-за наводнений и оползней погибли 79 человек, еще десять до сих пор не найдены, число пострадавших приблизилось к 400.
 
 
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Нэогури достигнет побережья Японии утром 22 октября, Буалой ударит по восточному побережью страны в ночь на 26 октября.
 
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