Фото станции «Парк Чалюскінцаў» собрало 703 лайков. Снимки попали в книгу канадского фотографа

Фотограф из Канады давно интересуется архитектурными особенностями, характерными для Советского Союза. Перед сборником «Станции советского метро», у него вышла книга об автобусных остановках в городах бывшего СССР. И если в первом томе нет белорусской столицы, то во второй попали сразу две станции минского метрополитена — «Парк Чалюскінцаў» и «Кастрычніцкая».









— На своем пути Хервиг схватывает отдельные элементы, которые составляют этот уникальный советский опыт: неон, бетон, эскалаторы, вывески, мозаика и рельефные скульптуры – все это создает незабываемо яркую карту советского метро, – пишут о творчестве фотографа в аннотации сборника.





Помимо книги, снимки Минского метро можно увидеть на странице Кристофера Хервига в Instagram.





Отметим, что на момент написания этой заметки фото станции «Парк Чалюскінцаў» собрала 703 лайков, «Кастрычніцкай» – 321.



