ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Фото станции «Парк Чалюскінцаў» собрало 703 лайков. Снимки попали в книгу канадского фотографа

21.10.2019 08:05 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Несколько фото минских станций метро попали в книгу канадского фотографа Кристофера Хервига, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на издательство, где был выдан сборник фотографий Хервига.

Фотограф из Канады давно интересуется архитектурными особенностями, характерными для Советского Союза. Перед сборником «Станции советского метро», у него вышла книга об автобусных остановках в городах бывшего СССР. И если в первом томе нет белорусской столицы, то во второй попали сразу две станции минского метрополитена — «Парк Чалюскінцаў» и «Кастрычніцкая».


 — На своем пути Хервиг схватывает отдельные элементы, которые составляют этот уникальный советский опыт: неон, бетон, эскалаторы, вывески, мозаика и рельефные скульптуры – все это создает незабываемо яркую карту советского метро, – пишут о творчестве фотографа в аннотации сборника.

Помимо книги, снимки Минского метро можно увидеть на странице Кристофера Хервига в Instagram.

Отметим, что на момент написания этой заметки фото станции «Парк Чалюскінцаў» собрала 703 лайков, «Кастрычніцкай» – 321.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько фото минских станций метро попали в книгу канадского фотографа Кристофера Хервига, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Макей находится с рабочим визитом в Германии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Полесская правда
Герой працы
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика