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Макей находится с рабочим визитом в Германии
Источник материала: Партизан
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прибыл с рабочим визитом в Германию. Соответствующую информацию белорусское внешнеполитическое ведомство разместило в своем Фейсбук-аккаунте,
Владимир Макей. Фото из архива
Каких-либо конкретных подробностей и тематики визита не сообщается. Вместе с тем отмечено, что впереди министра ожидает насыщенная двухдневная программа важных встреч и мероприятий в Берлине.
Судя по фотографии программы визита, он проходит 20-22 октября.
Фото МИД Беларуси
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прибыл с рабочим визитом в Германию. Соответствующую информацию белорусское внешнеполитическое ведомство...
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