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Макей находится с рабочим визитом в Германии

21.10.2019 07:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прибыл с рабочим визитом в Германию. Соответствующую информацию белорусское внешнеполитическое ведомство разместило в своем Фейсбук-аккаунте, сообщает БЕЛТА.


Владимир Макей. Фото из архива

Каких-либо конкретных подробностей и тематики визита не сообщается. Вместе с тем отмечено, что впереди министра ожидает насыщенная двухдневная программа важных встреч и мероприятий в Берлине.


Судя по фотографии программы визита, он проходит 20-22 октября.


Фото МИД Беларуси
 
 
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Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прибыл с рабочим визитом в Германию. Соответствующую информацию белорусское внешнеполитическое ведомство...
 
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