ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Американцы разбомбили свою авиабазу в Сирии

21.10.2019 07:39 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

США продолжают спешно покидать свои военные городки на фоне продвижения национальной правительственной армии


Фото: Syrian government TV / AP

Американские военнослужащие полностью разрушили базу ВВС Аль-Кулаиб в северной Сирии, не дожидаясь подхода туда сирийской правительственной армии, пишет РБК. Как сообщил корреспондент агентства SANA в провинции Хасака, на базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса. 

Издание также указывает, что американцы спешно эвакуируют и оставшиеся базы в провинции Хасака. В частности, речь идет о военном городке, который находился возле дамбы на реке Евфрат.


В минувшую среду американцы впервые использовали авиацию для ликвидации базы в районе бывшего цементного завода французской компании Lafarge в провинции Ракка, указывало издание Business Insider. Ракетными ударами c F-15 уничтожались брошенные там техника и боеприпасы. Как рассказал журналистам бывший спецпредставитель президента США при антитеррористической коалиции Бретт Макгерк, это была операция по принципу «разбить стекло в случае чрезвычайной ситуации». «Такой сценарий применяется в случае крайне неблагоприятного сценария», — сказал он.

Американские базы в Сирии появились, поскольку США активно помогали курдам во время боев с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Спешно эвакуировать их пришлось после того, как с севера на курдов начала наступать турецкая армия под предлогом создания 30-километровой зоны безопасности, а с запада — по соглашению, заключенному курдами с Дамаском при посредничестве России, — правительственная армия Башара Асада. В результате американцам сначала пришлось покинуть города Манбидж и Кобани, а затем полностью уйти из провинций Алеппо и Ракка.

Планируется, что эвакуированные из Сирии 700 американских военнослужащих в дальнейшем будут дислоцироваться в Ираке.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
США продолжают спешно покидать свои военные городки на фоне продвижения национальной правительственной армии
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: неделя обещает новый рост евро и падение доллара
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Полесская правда
Герой працы
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика