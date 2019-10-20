Американцы разбомбили свою авиабазу в Сирии

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пишет РБК. Как сообщил корреспондент агентства SANA в провинции Хасака, на базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса. Американские военнослужащие полностью разрушили базу ВВС Аль-Кулаиб в северной Сирии, не дожидаясь подхода туда сирийской правительственной армии,РБК. Как сообщил корреспондент агентства SANA в провинции Хасака, на базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса.





Издание также указывает, что американцы спешно эвакуируют и оставшиеся базы в провинции Хасака. В частности, речь идет о военном городке, который находился возле дамбы на реке Евфрат.









В минувшую среду американцы впервые использовали авиацию для ликвидации базы в районе бывшего цементного завода французской компании Lafarge в провинции Ракка, указывало издание Business Insider. Ракетными ударами c F-15 уничтожались брошенные там техника и боеприпасы. Как рассказал журналистам бывший спецпредставитель президента США при антитеррористической коалиции Бретт Макгерк, это была операция по принципу «разбить стекло в случае чрезвычайной ситуации». «Такой сценарий применяется в случае крайне неблагоприятного сценария», — сказал он.





Американские базы в Сирии появились, поскольку США активно помогали курдам во время боев с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация). Спешно эвакуировать их пришлось после того, как с севера на курдов начала наступать турецкая армия под предлогом создания 30-километровой зоны безопасности, а с запада — по соглашению, заключенному курдами с Дамаском при посредничестве России, — правительственная армия Башара Асада. В результате американцам сначала пришлось покинуть города Манбидж и Кобани, а затем полностью уйти из провинций Алеппо и Ракка.





Планируется, что эвакуированные из Сирии 700 американских военнослужащих в дальнейшем будут дислоцироваться в Ираке.



