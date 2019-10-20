Могут ли роботы заменить людей, и как защитить бытовую технику от взлома: нашли ответ в Корее

Источник материала: Tut.by

Корея — довольно необычная страна: здесь можно увидеть робота в аэропорту, а в центре города рядом с буддистскими храмами высятся огромные здания словно из фантастического фильма. Хотя на заводах многие операции по-прежнему выполняют люди, через пару лет планируется открыть производство с одними только роботами. При помощи компании LG мы узнали, какие «технологии будущего» есть уже сейчас, и стоит ли опасаться, что вашу «умную» бытовую технику взломают хакеры.



Twin Towers в Сеуле

Как защитить свой холодильник от кибератаки

В центре Сеула есть остров на реке Ханган — Ёыйдо, который соединяется с остальной частью города мостами. Это сеульский «Уолл-стрит», центр бизнеса, политики и экономики. Именно здесь расположена штаб-квартира LG Electronics: она занимает одну из башен-близнецов Twin Towers, тогда как вторую делят между собой остальные компании группы и топ-менеджмент.

В самой компании без лишней скромности сообщают, что стремятся стать номером 1 на рынке. С тех пор, как они выпустили первый радиоприемник в 1959 году, прошло всего полвека, но нынешний ассортимент не сравнить с прошлым. В сфере электроники трудится 16 компаний из 69: среди них уже упомянутая LG Electronics, а также Display и Innotek, которые производят не только бытовую технику и мобильные телефоны, но и тончайшие дисплеи, светодиоды, микросхемы и многое другое, что мы часто встречаем в быту.



Светодиодный OLED тоннель от LG в Сеульской башне Намсан

Общий размер продаж LG Electronics в 2018 году составил 54,5 миллиарда долларов по всему миру. Вице-президент компании, господин ЕнгНам Ро признался, что хотя он работал в нескольких странах, сложнее всего было бороться за российский рынок.

— Мы вошли сюда после распада СССР, когда только-только образовались государства СНГ. И тогда на рынке уже были отечественные компании, такие как «Атлант», с которыми было тяжело конкурировать, — рассказал он. — Кроме того, рыночная система России не была столь развита, и было очень тяжело эффективно поставлять свои товары. Но в 1999 году, когда страна страдала от экономического кризиса, насколько мне известно, наши конкуренты ушли с этого рынка, а мы остались. После этого российские покупатели стали нам доверять.



ЕнгНам Ро

В последнее время основными «фишками» LG можно назвать Direct Drive и инверторные технологии. Но появится ли что-либо новое в ближайшие 10 лет? По мнению вице-президента, компания будет двигаться в сторону внедрения умных технологий в бытовую технику. Кроме того, появится совмещение разных видов техники в одном корпусе. Так, в холодильник добавят функцию очистителя воды.

— Нам предстоит решить много проблем и задач, чтобы усовершенствовать нашу технику с применением умных технологий, — рассказал ЕнгНам Ро. — Мы разработали приложение ThinkQ, что позволило повысить связанность бытовой техники с искусственным интеллектом. Кроме того, мы активно сочетаем наши технологии с возможностями Google Assistant, Alexa и «Алисы». Мы пока только ждем «интернета вещей», но уже сейчас все существующие открытые платформы имеют связь с LG.

Разумеется, мы не могли не спросить, значит ли это, что в ближайшем будущем бытовая техника станет умнее человека и будет предугадывать его действия наперед. И как в таком случае защититься от взлома, чтобы за вами не наблюдали через холодильник.

— Это не будущее — мы уже сегодня работаем с бытовой техникой, — ответил вице-президент. — Например, у меня стоит ThinQ, значит, я могу со смартфона контролировать температуру в холодильнике или проверить уровень воды в очистителе воды. Или другой пример: мы выпустили в Сингапуре робот-пылесос с ИИ с функцией голосового распознавания.

Что касается возможности кибератаки, то у нас есть специальная команда, которая занимается разработкой для предотвращения таких угроз. И я думаю, что пока мы на этом уровне, то сможем и дальше защищать технику от взлома.

Мозг «умного дома» и робот-«мышцы»



Экскурсовод рядом с GuideBot

Помимо бытовой техники, LG также выпускает линию роботов под названием CLOi. В LG SiencePark нам показали некоторые образцы, например, тот же CartBot — это «умная» тележка для покупок в супермаркете, которая может следовать за покупателями и автоматически обходить препятствия. А также CleanBot — робот-уборщик; PortBot, GuideBot и ServeBot, предназначенные для отелей и аэропортов, и SuitBot — «носимый» робот, который расширяет возможности в поднятии и перемещении тяжелых грузов. Такие «экзоскелеты» носили некоторые участники Параолимпийских зимних игр 2018 года.



SuitBot

Но, пожалуй, самый милый робот — это CLOi, центр «умного дома», который умеет не только петь песенки на корейском, но управлять бытовой техникой и отвечать на голосовые команды. Как и многое в Южной Корее, прибор имеет «няшную» детскую внешность — ему (а, вернее, ей) даже добавили воротник с бантом.



CLOi

К сожалению, роботов, способных написать симфонию и сделать шедевр, мы не увидели. Но, возможно, в будущем к этому списку добавятся «умные» автомобили, которые смогут обмениваться данными с периферийными электронными устройствами.

Могут ли роботы заменить людей на заводе?



Вид на завод в Чханвоне. К сожалению, фотографировать внутри цеха нельзя

В 2022 году LG планирует открыть завод, где будут трудиться только роботы: оборудование для него уже тестируется. Но пока революции не произошло, мы посетили обычное производство в корейском городе Чханвоне.

Здесь расположено несколько заводов бытовой техники. В частности, есть отделение, которое занимается только стиральными машинами: здесь каждые 10 минут со стометровой конвейерной линии сходит одна готовая «стиралка». А также завод, который выпускает холодильники: длина линии составляет 600 метров, а ее прохождение занимает 2,5 часа. При этом каждые 17 секунд совершается одна операция, а каждые 17 минут с конвейера сходит один холодильник.

Хотя производство роботизировано, складывается впечатление, будто роботы здесь заняты по большому счету на монотонной работе, например, вырезают из материала корпуса стиральных машин, переносят 200-килограммовые предметы, которые слишком тяжелы для живого человека, или надевают коробки на готовую продукцию.

Сборкой, проверкой и даже мытьем готовых моделей в основном заняты люди. Дело в том, что механизмы запрограммированы делать одно и то же, и малейшее отличие ставит их в тупик. Так что пока проще и эффективнее привлекать работников из плоти и крови.



Демонстрационные модели на заводе в Чханвоне

Стоит отметить, что людям стараются создать хорошие условия труда. Хотя смена может длиться 8 или, в случае большого заказа, 10 часов, каждые два часа работникам даются 10-минутные перерывы, а также час на обед — в Корее, пережившей в прошлом голод, еда считается важнейшей частью дня. Прямо в цеху есть зона отдыха, где можно посидеть, попить кофе и помассировать ноги в специальных устройствах. Правда, при этом придется терпеть шум и запах металла, как в локомотивном депо.

Размер зарплаты нам не назвали, но в открытых источниках сообщается, что в среднем каждый рабочий получает примерно 2500−3000 долларов, что вполне соответствует средней зарплате по стране.

Подобные заводы LG есть в 11 странах помимо Кореи, в том числе в России, Польше, США, Индии и других. Конечно, было бы выгоднее перенести производство в страну с более дешевой рабочей силой, но корейские заводы закрываться не собираются. По данным, предоставленным компанией, 52% трудовых ресурсов размещаются в Республике Корея. В частности, именно здесь производится премиальная бытовая техника.