Минский проспект и площадь Дружбы. Архитекторы показали, каким будет центр «Великого камня»

Источник материала: Tut.by

Территория Китайско-Белорусского индустриального парка активно развивается: создается необходимая инженерно-транспортная инфраструктура, растут производственные здания. По заказу китайской стороны разработана концепция застройки Минского проспекта. О ней рассказывает агентство «Минск-Новости».

Руководители авторского коллектива — заслуженный архитектор, дважды лауреат Государственной премии Республики Беларусь Виктор Крамаренко и профессор Международной академии архитектуры Юрий Мамлин — провели виртуальную экскурсию по будущему центру индустриального парка.

Въездные ворота





Начинается Минский проспект с двух зданий, силуэтом напоминающих руки, открытые для объятия. Приглашающий дружеский жест становится символом въездной зоны, своеобразными воротами центра.

— Главная часть проспекта задумана длиной почти в километр, — рассказывает Виктор Крамаренко. — Назначение каждого здания уже определено: гостиница, банк, офисные центры, торговый и выставочный комплексы. На первых этажах общественных зданий размещаются торговые залы. Все объекты невысокие — от четырех до семи этажей. Такой масштаб создает атмосферу психологического комфорта для человека, это определяющее в нашей концепции.

Чтобы придать проспекту неповторимый и запоминающийся характер, перед некоторыми зданиями будут небольшие площади, или, как говорят архитекторы, курдонеры (в переводе с французского — «парадный двор»). Это позволяет организовать в подобном пространстве благоустроенные места для отдыха, которых так не хватает в наших городах.

Единая по стилю и масштабу застройка не лишает здания индивидуальности: каждый объект не похож на другие. Интересная деталь — дома будут иметь парадный вид со всех сторон.

— Параллельно проспекту за первой линией сооружений задуман пешеходный бульвар, отделяющий общественную зону от жилой, — поясняют собеседники. — Мы решили, что, гуляя по нему, прохожие должны видеть не менее красивые здания. Именно поэтому возникла идея парадных фасадов, обращенных как на Минский проспект, так и на пешеходный бульвар.

Площадь Дружбы





Она располагается в центральной части проспекта и предназначена для проведения массовых мероприятий. По желанию китайской стороны площадь задумана большая — 100×140 метров.

С двух сторон ее окружают здания административного назначения, примечательная особенность которых — колоннады-галереи.

— Идею подсказала архитектура итальянского Турина, который весь пронизан галереями, примыкающими к строениям, — рассказывают зодчие. — Летом они спасают жителей от жары, зимой укрывают от осадков. Такой же принцип мы применили здесь. К тому же выглядит это красиво. Под колоннадами-галереями создается уютное пространство для пешеходов. Здесь в теплое время года могут работать кафе, лавки ремесленников и прочее.

В центре площади Дружбы предусмотрено место для памятника. Его концепцию еще разрабатывают.

Особое внимание уделено деталям оформления. Клумбы, малые архитектурные формы, мощение — все будет ассоциироваться с символикой и культурой Китая и Беларуси.

Парковая зона





С площади Дружбы попадаешь в парк. Вход украсит арка в виде неполного кольца.

— Это один из символов Китая — две Луны, обращенные друг к другу, — продолжают авторы концепции. — Арку сделают из стекла и украсят декором, вечером конструкция будет светиться. Территорию дополнят фонари и беседки в китайском стиле, их обещают привезти из Поднебесной.

Зеленую зону запроектировали холмистой, с искусственными возвышенностями. Таким приемом решаются сразу две задачи: используется лишний грунт, образующийся при строительстве, и формируется живописный ландшафт.

Разработан строительный проект площади и парка, создается рельеф зеленой зоны. В парке каждое дерево и куст — элемент проекта. Продумано, что и где сажать. Растения рекомендованы дендрологами, и в каждую пору года будет складываться наиболее красивая картина. Конечно, учли и местные климатические условия.

Прогулочные аллеи

В общественном центре много пешеходных пространств. Это и бульвар с одной стороны проспекта в глубине застройки, и сквозная пешеходная улица чуть более скромных габаритов — с другой, а также широкие тротуары вдоль самой магистрали. Прогулочная зона на Минском проспекте отделена от проезжей части двумя зелеными полосами, то есть транспорт максимально удален.

Жилые кварталы





Жилая часть расположится чуть дальше от проспекта, за пешеходным бульваром, и будет представлять собой небольшие уютные кварталы. Дома предлагаются индивидуальной конфигурации, разноуровневые, в три - шесть этажей.

Здания не повторяются. Дворовое пространство свободно от автомобилей.

— В «Великом камне» все в пешей доступности. При необходимости на работу можно будет добраться на местном общественном транспорте, — говорят собеседники. — Поэтому поездки по территории на личном авто не предполагаются и не приветствуются. Для тех, кто не живет здесь, а приезжает, например, из Минска, построят большую перехватывающую парковку. Но все же вдоль Минского проспекта для офисных центров и других объектов продуманы наземные и подземные стоянки.

Красота в деталях





Главный принцип архитекторов, работавших над концепцией застройки, — монотонности и однообразия быть не должно. Поэтому особое внимание уделяли деталям, продумывали элементы, которые будут восприниматься как издали, так и вблизи. Например, фасад зданий на площади Дружбы предлагают с помощью особых материалов сделать рельефным. Внешний вид других строений дополняют вставки-фрагменты, создающие особый образ. Общей стилистике соответствуют даже малые формы и мощение пешеходных зон, вызывающее ассоциации с белорусским орнаментом или символами Китая.

По словам авторов, инвестор обещает: концепция будет реализовываться, но процесс займет немало времени. он рассчитан на постепенное развитие индустриального парка.

В связи с этим возникают опасения: сохранятся ли предлагаемый стиль и масштаб застройки?

— В нашей концепции есть все подсказки для инвесторов и проектировщиков конкретных объектов, есть образ. Этому оркестру нужен единый дирижер. Возможно, им должен стать архитектор, координирующий весь процесс застройки. Кстати, эту важнейшую функцию до недавнего времени успешно выполнял главный архитектор «Великого камня» Виктор Ивличев, — делится мнением Виктор Крамаренко.