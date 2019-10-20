Невероятный 25-й тур чемпионата Беларуси завершится в «сахарно-шашлычной» столице белорусского футбола

Источник материала: Tut.by

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21 октября матчем в «сахарно-шашлычной» столице белорусского футбола завершится сенсационный 25-й тур чемпионата страны . «Городея» примет РЦОР-БГУ.

Напомним, что в первый день в Борисове случилась первая сенсация тура — БАТЭ потерял очки в матче с аутсайдером из Гомеля , сильно осложнив свое положение в чемпионской гонке.

Вторая сенсация случилась 20 октября в Могилеве, где «Дняпро-МЧЗ» обыграло «Шахтер» со счетом 2:0! Команды из Борисова и Солигорска преподнесли Бресту царские подарки в чемпионской гонке.

А третья сенсация чуть было не произошла в самом Бресте , где к 80-й минуте лидер чемпионата проигрывал «Слуцку» со счетом 0:1. Но сыграли замены Марцела Лички, и команда победила со счетом 3:2.



Тренер Бреста в этом сезоне совершил 16 результативных замен, а команда поздравила Павла Савицкого, у которого сегодня родился сын! Фото: ФК «Динамо» (Брест)

В Минске «Динамо» довольно неожиданно проиграло «Витебску», а один из голов в ворота столичного клуба забил Артем Гуренко — сын главного тренера динамовской команды.

Центральный матч тура прошел сегодня в Жодино, где «Торпедо-БелАЗ» сыграло против «Ислочи» и было бито «волками» со счетом 1:3.

Сегодня «студенты» попробуют дать бой «Городее», чтобы еще дальше отойти от зоны вылета.

19 октября прошли три игры:

«Славия» — «Неман» — 0:1

БАТЭ — ФК «Гомель» — 1:1

«Динамо» (Минск) — ФК «Витебск» — 0:2

20 октября были сыграны еще три матча:

Брест вырвал победу в концовке матча со Слуцком">«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь» — 1:3

«Дняпро-МЧЗ» — «Шахтер» — 2:0

«Динамо» (Брест) — ФК «Слуцк» — 3:2

21 октября 25-й тур завершится игрой в Городее:

ФК «Городея» — РЦОР-БГУ, 19.00.



Положение в чемпионате после второго дня 25-го тура. Следует учитывать, что некоторые команды еще сыграют перенесенные матчи 16-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 25 20 4 1 62 18 64 2 БАТЭ 24 18 3 3 49 13 57 3 Шахтер 24 17 3 4 47 16 54 4 Динамо (Минск) 24 14 3 7 35 25 45 5 Ислочь 25 12 5 8 35 29 41 6 Торпедо-БелАЗ 25 12 5 8 34 30 41 7 ФК Городея 24 9 7 8 24 25 34 8 ФК Витебск 25 8 6 11 23 32 30 9 Неман 25 8 5 12 22 33 29 10 ФК Минск 25 7 8 10 33 41 29 11 Славия 24 7 5 12 26 32 26 12 ФК Слуцк 25 7 5 13 24 44 26 13 Дняпро-МЧЗ 24 6 5 13 24 31 23 14 РЦОР-БГУ 24 5 7 12 38 57 22 15 ФК Гомель 25 4 8 13 34 43 20 16 Торпедо (Минск) 24 1 3 20 4 45 6

Чем дышал белорусский чемпионат в паузе

Будущее главного тренера солигорского «Шахтера»

Для тренерского штаба Сергея Ташуева наступают горячие деньки, по итогам которых будет принято решение о судьбе российского тренера в «Шахтере». Пока нового контракта у специалиста с клубом из Солигорска нет. Но «горняки» готовы бороться до конца.



Фото: ФК «Шахтер»

— Мы готовы к тому, чтобы бороться за чемпионство, и будем это делать до конца — и игроки, и тренерский штаб.

Тренерам это надо даже по той простой причине, что у нас у всех заканчивается контракт и от результата, я так понимаю, во многом зависит наше будущее в Солигорске. Мы правила игры принимаем.

Помимо наших чисто профессиональных амбиций — выиграть титул, мы думаем еще и о будущем, — поделился мыслями Ташуев в большом интервью клубной пресс-службе .

Впрочем, без работы специалист точно не останется, по сведениям «Спорт-Экспресс» , к Сергею Ташуеву проявляют интерес ряд команд ФНЛ.

Давление на Брест

После матча в Гродно, в котором брестское «Динамо» с огромным трудом добыло победу с минимальным счетом, на команду обрушился шквал материалов в СМИ, где подробно разбирались моменты игры. В частности, судейские решения .

В клубе посчитали нужным ответить на все это серией материалов и небольшим интервью с главным тренером Марцелом Личкой, который порассуждал о давлении на его команду.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Он отметил , что последние шесть игр будут похожи на прошедший матч, и добавил, что тяжело будет не только на поле, но и в ментальном плане.

— Начинаются гадкие разговоры, но это нормально для футбола, — оптимистично замечает тренер. — Это психологические игры, но мое внимание только на мою команду и мою игру.

Босс брестского «Динамо» продолжает тянуть воз идеи профессиональной лиги в Беларуси

Александр Зайцев не дает скучать футбольной общественности и продолжает активно работать над созданием в Беларуси профессиональной футбольной лиги.

В большом интервью «Прессболу» хозяин брестского «Динамо» приоткрыл некоторые детали плана и рассказал о реакции со стороны клубов. Также босс «Динамо» приоткрыл тайну доходов своего клуба.

По словам Зайцева, у команды есть контракты с разными компаниями, где фигурируют суммы в 100 тысяч евро, 80 тысяч. И таких контрактов не один и не два.

Первичная концепция профессиональной лиги уже передана федерации футбола, руководство Минспорта также ознакомилось с представленными предложениями. Главная идея — это заработать денег.

Так, по предварительному плану, в первый год существования лиги вырученная за телеправа сумма будет равна одному миллиону евро, а через несколько лет — уже до пяти миллионов.

А права могут быть проданы крупнейшим европейским агентствам, которые покупают их за астрономические для Беларуси суммы. Но если Белтелерадиокомпания захочет, то и она может поучаствовать в торге.

Заработанные лигой деньги предлагается поделить между клубами в пропорции 50−25−25.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава федерации Владимир Базанов заявил, что готовится ответ на это предложение. При этом функционер напоминает о господдержке со стороны государства по 300-му и 191-му указам, которой уже не будет. Впрочем, бывший начальник отдела маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков считает , что она останется.

— А как зарабатывать деньги? Я хочу поднять уровень детского спорта, массового спорта. И нам нужна инфраструктура, чтобы этого добиваться, — спросил Базанов у корреспондента «Трибуны» .

Ему вторит первый заместитель Юрий Вергейчик, который считает эту тему глобальной, признает, что у организаторов нет права на ошибку и вообще в наших сегодняшних условиях построить лигу как успешный коммерческий проект невозможно.

— Например, в следующем году заканчивается срок действия указа о господдержке футбольных клубов. Нужно работать над его продлением, потому что, по нашему глубокому убеждению, без этого развивать белорусский футбол будет очень тяжело, — добавил он в интервью журналисту «Прессбола» .

Напомним, что три года назад уже была попытка создать ПФЛ, которая имела предварительное название «Майстар-ліга». Продвигал эту идею маркетолог Николай Карпович, поддержали его Владимир Бережков, тогдашний глава федерации футбола Сергей Румас и Анатолий Капский.

Но тогда не взлетело, и в интервью «Трибуне» Бережков объяснил , почему и сейчас это невозможно.

Петиция за переименование «Борисов-Арены»

Болельщики БАТЭ создали петицию за переименование «Борисов-Арены» и прилегающей к стадиону улицы в честь бывшего президента клуба Анатолия Капского. Сейчас ее поддержали 848 человек.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Любопытно, что сам клуб у себя на сайте и в социальных сетях не опубликовал информацию об этом. Но идею поддержали некоторые футболисты БАТЭ, включая лидеров клуба — Игоря Стасевича, Станислава Драгуна и Егора Филипенко, и еще 150 спортсменов страны.

Опрос Как вам идея переименовать «Борисов-арену» в честь Анатолия Капского? Я поддерживаю

Я не поддерживаю 3 585 голосов Результаты опроса

Такими событиями запомнилась пауза в чемпионате. Ну и традиционно все матчи можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV .

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