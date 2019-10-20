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Невероятный 25-й тур чемпионата Беларуси завершится в «сахарно-шашлычной» столице белорусского футбола
Источник материала: Tut.by
21 октября матчем в «сахарно-шашлычной» столице белорусского футбола завершится сенсационный 25-й тур
Напомним, что в первый день в Борисове случилась первая сенсация тура —
Вторая сенсация случилась 20 октября в Могилеве, где
А третья сенсация чуть было
В Минске «Динамо» довольно неожиданно проиграло «Витебску», а один из голов в ворота столичного клуба забил Артем Гуренко — сын главного тренера динамовской команды.
Центральный матч тура прошел сегодня в Жодино, где «Торпедо-БелАЗ» сыграло против «Ислочи» и было бито «волками» со счетом 1:3.
Сегодня «студенты» попробуют дать бой «Городее», чтобы еще дальше отойти от зоны вылета.
19 октября прошли три игры:
20 октября были сыграны еще три матча:
Брест вырвал победу в концовке матча со Слуцком">«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь» — 1:3
21 октября 25-й тур завершится игрой в Городее:
ФК «Городея» — РЦОР-БГУ, 19.00.
Чем дышал белорусский чемпионат в паузе
Будущее главного тренера солигорского «Шахтера»
Для тренерского штаба Сергея Ташуева наступают горячие деньки, по итогам которых будет принято решение о судьбе российского тренера в «Шахтере». Пока нового контракта у специалиста с клубом из Солигорска нет. Но «горняки» готовы бороться до конца.
— Мы готовы к тому, чтобы бороться за чемпионство, и будем это делать до конца — и игроки, и тренерский штаб.
Тренерам это надо даже по той простой причине, что у нас у всех заканчивается контракт и от результата, я так понимаю, во многом зависит наше будущее в Солигорске. Мы правила игры принимаем.
Помимо наших чисто профессиональных амбиций — выиграть титул, мы думаем еще и о будущем, — поделился мыслями Ташуев в большом интервью
Впрочем, без работы специалист точно не останется, по
Давление на Брест
После матча в Гродно, в котором
В клубе посчитали нужным ответить на все это серией материалов и небольшим интервью с главным тренером Марцелом Личкой, который порассуждал о давлении на его команду.
Он
— Начинаются гадкие разговоры, но это нормально для футбола, — оптимистично замечает тренер. — Это психологические игры, но мое внимание только на мою команду и мою игру.
Босс брестского «Динамо» продолжает тянуть воз идеи профессиональной лиги в Беларуси
Александр Зайцев не дает скучать футбольной общественности и продолжает активно работать над созданием в Беларуси профессиональной футбольной лиги.
В большом
По словам Зайцева, у команды есть контракты с разными компаниями, где фигурируют суммы в 100 тысяч евро, 80 тысяч. И таких контрактов не один и не два.
Первичная концепция профессиональной лиги уже передана федерации футбола, руководство Минспорта также ознакомилось с представленными предложениями. Главная идея — это заработать денег.
Так, по предварительному плану, в первый год существования лиги вырученная за телеправа сумма будет равна одному миллиону евро, а через несколько лет — уже до пяти миллионов.
А права могут быть проданы крупнейшим европейским агентствам, которые покупают их за астрономические для Беларуси суммы. Но если Белтелерадиокомпания захочет, то и она может поучаствовать в торге.
Заработанные лигой деньги предлагается поделить между клубами в пропорции 50−25−25.
Глава федерации Владимир Базанов заявил, что готовится ответ на это предложение. При этом функционер напоминает о господдержке со стороны государства по 300-му и 191-му указам, которой уже не будет. Впрочем, бывший начальник отдела маркетинга и коммуникаций АБФФ
— А как зарабатывать деньги? Я хочу поднять уровень детского спорта, массового спорта. И нам нужна инфраструктура, чтобы этого добиваться, — спросил Базанов у корреспондента
Ему вторит первый заместитель Юрий Вергейчик, который считает эту тему глобальной, признает, что у организаторов нет права на ошибку и вообще в наших сегодняшних условиях построить лигу как успешный коммерческий проект невозможно.
— Например, в следующем году заканчивается срок действия указа о господдержке футбольных клубов. Нужно работать над его продлением, потому что, по нашему глубокому убеждению, без этого развивать белорусский футбол будет очень тяжело, — добавил он
Напомним, что три года назад уже была попытка создать ПФЛ, которая имела предварительное название «Майстар-ліга». Продвигал эту идею маркетолог Николай Карпович, поддержали его Владимир Бережков, тогдашний глава федерации футбола Сергей Румас и Анатолий Капский.
Но тогда не взлетело, и в
Петиция за переименование «Борисов-Арены»
Болельщики БАТЭ создали
Любопытно, что сам клуб у себя на сайте и в социальных сетях не опубликовал информацию об этом. Но идею поддержали некоторые футболисты БАТЭ, включая лидеров клуба — Игоря Стасевича, Станислава Драгуна и Егора Филипенко, и еще
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Такими событиями запомнилась пауза в чемпионате. Ну и традиционно все матчи можно смотреть в прямом эфире на
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Невероятный 25-й тур чемпионата Беларуси завершится в «сахарно-шашлычной» столице белорусского футбола
25-й тур завершится в Городее.
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