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В Борисове прошел педагогический марафон

21.10.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

В рамках педмарафона на базе 17 учреждений образования опытными педагогами Борисовщины проведено 44 различных мероприятия, соответствующих тематике IХ педагогического марафона и актуальных для работников учреждений образования.

Для воспитателей дошкольного образования и заведующих наиболее интересные и масштабные мероприятия прошли на базе ГУО «Дошкольный центр развития ребенка г. Борисова», ГУО «Санаторные ясли-сад №35 г. Борисова», ГУО «Лошниций ясли-сад Борисовского района».

Каскад из 9 открытых занятий и посещение музея истории школы состоялся в ГУО «Средняя школа №7 г. Борисова». Насыщенным стал методический практикум на базе ГУО «Средняя школа № 12 г. Борисова». Новизной и профессионализмом отличались мероприятия ГУО «Лошницкая гимназия Борисовского района», ГУО «Гимназия №1 г. Борисова», ГУО «Белорусскоязычная гимназия № 2 г. Борисова», ГУО «Учебно-педагогический комплекс ясли сад-средняя школа №24 г. Борисова».

Формы проведения мероприятий отличались разнообразием и интерактивным компонентом: мастер-классы, митап, воркшоп, блиц-игра, семинар-практикум, информ-дайджест, информ-релиз, лекция, методический практикум, выставка-путешествие, психологический тренинг, сэмплинг, панорама педагогического опыта, семинары, открытые уроки.

В рамках педагогического марафона были задействованы все категории работников. В мероприятиях районного уровня приняли участие 949 педагогов (учителя, воспитатели дошкольного образования, педагоги дополнительного образования, методисты, специалисты управления по образованию, руководители и их заместители).

Педагогическое общение способствовало установлению контактов для дальнейшего профессионального роста. Активные формы проведения и практико-ориентированный характер мероприятий позволили совершенствовать профессионализм педагогов, выявление инновационных педагогических идей, образовательных и управленческих практик, талантливых и инициативных педагогов и управленцев, способствовали обобщению и распространению передового педагогического, управленческого опыта по обеспечению качества образования.

Участие педагогов в мероприятиях марафона стимулировало к обмену опытом в профессиональной сфере, приобретению практического опыта, к развитию профессиональной рефлексии.

Информация о мероприятиях педагогического марафона транслировалась на сайте управления по образованию Борисовского райисполкома, сайтах учреждений образования.

Е.К. КЛИМЕНКО, методист учебно-методического кабинета управления по образованию Борисовского райисполкома

 
 
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С 7 по 11 октября прошел IХ педагогический марафон руководящих работников и специалистов образования Борисовского района «Воспитание семейных ценностей:...
 
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