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Выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио начинаются в Беларуси
21.10.2019 09:48 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Выступления пройдут в рабочие дни по 6 ноября. Продолжительность каждого – до 5 минут. Выступления будут транслироваться в вечерний прайм-тайм – с 19.00 до 20.40. Исключение - 22 и 29 октября, когда эфирное время предоставляется с 19.00 до 19.30, с учетом сетки вещания телеканала «Беларусь 3», сообщает
Радиовыступления можно будет послушать с 7.00 до 8.00. Эфирное время кандидатам по Минску выделит «Радио-Минск», по Минской области - радиостанция «Минская волна», по иным областям – областные телерадиокомпании.
Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.
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Кандидаты по всем областям, кроме Минской, выступят на телеканале «Беларусь 3», кандидаты по Минской области – на СТВ.
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