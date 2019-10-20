Выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио начинаются в Беларуси

Выступления пройдут в рабочие дни по 6 ноября. Продолжительность каждого – до 5 минут. Выступления будут транслироваться в вечерний прайм-тайм – с 19.00 до 20.40. Исключение - 22 и 29 октября, когда эфирное время предоставляется с 19.00 до 19.30, с учетом сетки вещания телеканала «Беларусь 3», сообщает БЕЛТА .

Радиовыступления можно будет послушать с 7.00 до 8.00. Эфирное время кандидатам по Минску выделит «Радио-Минск», по Минской области - радиостанция «Минская волна», по иным областям – областные телерадиокомпании.