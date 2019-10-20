ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио начинаются в Беларуси

21.10.2019 09:48 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио начинаются в Беларуси
shutterstock.com

Выступления пройдут в рабочие дни по 6 ноября. Продолжительность каждого – до 5 минут. Выступления будут транслироваться в вечерний прайм-тайм – с 19.00 до 20.40. Исключение - 22 и 29 октября, когда эфирное время предоставляется с 19.00 до 19.30, с учетом сетки вещания телеканала «Беларусь 3», сообщает БЕЛТА.

Радиовыступления можно будет послушать с 7.00 до 8.00. Эфирное время кандидатам по Минску выделит «Радио-Минск», по Минской области - радиостанция «Минская волна», по иным областям – областные телерадиокомпании.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября. 

Выступления кандидатов в депутаты по ТВ и радио начинаются в Беларуси
В Беларуси отказали в регистрации кандидатом в депутаты 145 желающим
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кандидаты по всем областям, кроме Минской, выступят на телеканале «Беларусь 3», кандидаты по Минской области – на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Траур объявлен в Красноярском крае по погибшим из-за прорыва дамбы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Маяк Преднепровья
Радзiма
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика