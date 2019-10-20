Хиты – на сезон, легенды – навсегда. Как устроена «кухня» радио Легенды FM

Мы слушаем радио, но зачастую даже не задумываемся о его внутренней «кухне». Как музыка попадает в эфир, кто ее выбирает, кто придумывает передачи и шоу, благодаря кому тысячи слушателей заряжаются энергией и позитивом? Страна должна знать героев в лицо! Именно поэтому мы решили поговорить с программным директором радиостанции Легенды FM Антоном ЖДАНОВЫМ.
- Антон, расскажите, кто такой программный директор и чем именно он занимается.
- Когда FMрадиовещание только зарождалось в нашей стране, роль программного директора выполнял самый опытный ведущий. Сегодня же программного директора принято называть музыкальным продюсером радиостанции. Это человек, который ответственен как за творческую, так и за организационную составляющую: именно с ним ведущие решают все вопросы ведения передач, именно он утверждает концепции авторских программ, именно он разрабатывает сетку вещания радиостанции.
- Как музыка появляется в эфире радиостанции? Кто ее выбирает?
- На каждой радиостанции есть человек, который отвечает за музыкальное наполнение эфира, – это музыкальный редактор. Но нужно понимать, что это не тот человек, который просто полагается на свой вкус и исходит из личных предпочтений. Это человек, который отбирает музыку в строгом соответствии с концепцией вещания радио, его жанровой, стилистической направленностью, а также интересами слушателей. Далее песни тестируются фокусгруппами, которые состоят из слушателей радиостанции. Только после этого отфильтрованный, отточенный плейлист попадает в эфир и далее продолжает свою проверку на «пригодность». Так, на Легенды FM каждую пятницу проходит шоу «Музыкальная дуэль», в рамках которого слушатели сами решают, какая песня останется в эфире, а какая его покинет.
- Как сделать такой продукт, чтобы он понравился аудитории?
- Конечно, можно сказать банальное «нужно любить то, что ты делаешь», но не стоит забывать, что продукт радиостанции многослоен, многогранен, со множеством нюансов. И одной любви точно недостаточно. Поэтому важно еще и разбираться в том, что ты делаешь: от темы, которую ведущие планируют обсудить со слушателями, до тенденций музыкального рынка.
- Почему у Легенды FM направление – именно песни 70-80-90х? Связано ли это с популярностью мнения, что современная музыка на уровень ниже той, что создавалась пару десятков лет назад?
- Музыка, звучащая на Легенды FM, актуальна всегда. Эти песни прошли проверку временем и народной любовью. Мы росли с ними, с ними связаны наши самые яркие воспоминания. Для когото это Queen, звучащие из родительских колонок, для когото – первый танец под «Руки Вверх!», а для когото – первая купленная за собственные деньги пластинка Владимира Высоцкого.
А что касается современной музыки, то нельзя сказать, что она стала хуже. Скорее тут дело во всеобщей доступности музыкальных технологий. Сегодня даже человек, не имеющий слуха и не знающий, что такое аккорды, может писать треки. Изза этого и появляется впечатление снижения общего уровня музыкальных произведений.
- «Хиты – на сезон, легенды – навсегда». Что делает песню хитом, а что – легендой?
- Здесь ответ кроется в самом вопросе. Хит сиюминутен. Он популярен здесь и сейчас. И есть вероятность того, что он потеряет свою актуальность, если вырвать его из контекста. В то время как легенды не зависят от времени, пространства, обстоятельств. Люди их слушали раньше, слушают сейчас и, скорее всего, будут слушать в будущем.
- А что насчет белорусских исполнителей?
- Возможно, выскажу не самое популярное мнение, но среди белорусских исполнителей есть хорошие. Но не все они находятся в востребованной широкой публикой нише, некоторые проекты известны за рубежом, а на родине – нет. А что касается легендарности наших исполнителей, то чего стоят одни только «Песняры», которые признаны не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире!
- Поделитесь, пожалуйста, с читателями топом исполнителей, обязательных к прослушиванию.
- Здесь я вряд ли буду оригинален. Мой личный топ – Queen, The Beatles, «Кино». Это классика, которая хороша во все времена.
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