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Хиты – на сезон, легенды – навсегда. Как устроена «кухня» радио Легенды FM

21.10.2019 09:25 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Хиты – на сезон, легенды – навсегда. Как устроена «кухня» радио Легенды FM
Фото из открытых источников

Мы слушаем радио, но зачастую даже не задумываемся о его внутренней «кухне». Как музыка попадает в эфир, кто ее выбирает, кто придумывает передачи и шоу, благодаря кому тысячи слушателей заряжаются энергией и позитивом? Страна должна знать героев в лицо! Именно поэтому мы решили поговорить с программным директором радиостанции Легенды FM Антоном ЖДАНОВЫМ.

­ - Антон, расскажите, кто такой программный директор и чем именно он занимается.

­ - Когда FM­радиовещание только зарождалось в нашей стране, роль программного директора выполнял самый опытный ведущий. Сегодня же программного директора принято называть музыкальным продюсером радиостанции. Это человек, который ответственен как за творческую, так и за организационную составляющую: именно с ним ведущие решают все вопросы ведения передач, именно он утверждает концепции авторских программ, именно он разрабатывает сетку вещания радиостанции.

­ - Как музыка появляется в эфире радиостанции? Кто ее выбирает?

­ - На каждой радиостанции есть человек, который отвечает за музыкальное наполнение эфира, – это музыкальный редактор. Но нужно понимать, что это не тот человек, который просто полагается на свой вкус и исходит из личных предпочтений. Это человек, который отбирает музыку в строгом соответствии с концепцией вещания радио, его жанровой, стилистической направленностью, а также интересами слушателей. Далее  песни тестируются фокус­группами, которые состоят из слушателей радиостанции. Только после этого отфильтрованный, отточенный плейлист попадает в эфир и далее продолжает свою проверку на «пригодность». Так, на Легенды FM каждую пятницу проходит шоу «Музыкальная дуэль», в рамках которого слушатели сами решают, какая песня останется в эфире, а какая его покинет.

­ - Как сделать такой продукт, чтобы он понравился аудитории?

­ - Конечно, можно сказать банальное «нужно любить то, что ты делаешь», но не стоит забывать, что продукт радиостанции многослоен, многогранен, со множеством нюансов. И одной любви точно недостаточно. Поэтому важно еще и разбираться в том, что ты делаешь: от темы, которую ведущие планируют обсудить со слушателями, до тенденций музыкального рынка.

­ - Почему у Легенды FM направление – именно песни 70­-80-­90­х? Связано ли это с популярностью мнения, что современная музыка на уровень ниже той, что создавалась пару десятков лет назад?

­ - Музыка, звучащая на Легенды FM, актуальна всегда. Эти песни прошли проверку временем и народной любовью. Мы росли с ними, с ними связаны наши самые яркие воспоминания. Для кого­то это Queen, звучащие из родительских колонок, для кого­то – первый танец под «Руки Вверх!», а для кого­то – первая купленная за собственные деньги пластинка Владимира Высоцкого.

А что касается современной музыки, то нельзя сказать, что она стала хуже. Скорее тут дело во всеобщей доступности музыкальных технологий. Сегодня даже человек, не имеющий слуха и не знающий, что такое аккорды, может писать треки. Из­за этого и появляется впечатление снижения общего уровня музыкальных произведений.

Хиты – на сезон, легенды – навсегда. Как устроена «кухня» радио Легенды FM
Фото: Фото из открытых источников

­ - «Хиты – на сезон, легенды – навсегда». Что делает песню хитом, а что – легендой?

­ - Здесь ответ кроется в самом вопросе. Хит сиюминутен. Он популярен здесь и сейчас. И есть вероятность того, что он потеряет свою актуальность, если вырвать его из контекста. В то время как легенды не зависят от времени, пространства, обстоятельств. Люди их слушали раньше, слушают сейчас и, скорее всего, будут слушать в будущем.

­ - А что насчет белорусских исполнителей?

­ - Возможно, выскажу не самое популярное мнение, но среди белорусских исполнителей есть хорошие. Но не все они находятся в востребованной широкой публикой нише, некоторые проекты известны за рубежом, а на родине – нет. А что касается легендарности наших исполнителей, то чего стоят одни только «Песняры», которые признаны не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире!

­ - Поделитесь, пожалуйста, с читателями топом исполнителей, обязательных к прослушиванию.

­ - Здесь я вряд ли буду оригинален. Мой личный топ – Queen, The Beatles, «Кино». Это классика, которая хороша во все времена.

Слушайте «Легенды FM»

  • в Минске – 94,1 FM
  • в Витебске – 88,5 FM
  • в Гомеле – 94,7 FM
  • в Жлобине – 96,8 FM
  • в Лиде – 98,7 FM
  • в Солигорске – 98,3 FM

А также online на сайте legendy.by


Хиты – на сезон, легенды – навсегда. Как устроена «кухня» радио Легенды FM

 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Рассказывает программный директор радиостанции Легенды FM Антон ЖДАНОВ.
 
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