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Стартует следующий этап переписи населения

21.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Стартует следующий этап переписи населения

Перепись населения в Беларуси выходит на новый этап. Онлайн опрос завершён. Возможностью самостоятельно заполнить анкеты в интернете воспользовались более двух миллионов человек. 

А сегодня переписчики отправятся по домам респондентов. Работать по всей стране будут более 12-ти с половиной тысяч человек. Они придут лишь к тем, кто ещё не переписался. Сейчас статисты актуализируют списки. Собирать информацию переписчики будут до 30-го октября с 9 утра до 9 вечера. Узнать их не сложно. У каждого должно быть удостоверение, паспорт, планшет и сумка с логотипом переписи.  

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси: 

— Это будет стандартная процедура. Наши переписчики придут в дома и к тому, кого нет дома три раза. После двух раз они оставят постановление с просьбой посетить стационарный участок ближайший. Я бы хотела обратить внимание людей обязательно спрашивать и удостоверение, и документы, подтверждающие, что это именно этот гражданин. Ввиду того, что возможны случаи лжепереписчиков.

Переписаться по-прежнему можно на стационарных участках. По всей стране работает около 650-ти пунктов. В масштабной социальной кампании принял участие практически каждый второй белорус. Основные итоги Белстат подведет до сентября следующего года. 

ont.by
 
 
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Перепись населения в Беларуси выходит на новый этап. Онлайн опрос завершён. Возможностью самостоятельно заполнить анкеты в интернете воспользовались более двух...
 
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