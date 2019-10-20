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На дне океана нашли авианосец, самолеты с которого бомбили Перл-Харбор
Источник материала: Tut.by
Исследователи, которые ищут в Тихом океане затонувшие во время Второй мировой войны корабли, нашли второй японский авианосец, уничтоженный во время битвы за Мидуэй в июне 1942 года. Это оказался «Акаги», флагман ударного авианосного соединения японского флота. Информация об этом и снимки затонувшего корабля появились
Ранее Petrel
Petrel — частное исследовательское судно, которое раньше принадлежало сооснователю Microsoft Полу Аллену. После смерти миллиардера в октябре 2018 года Petrel продолжил научные изыскания. На сегодняшний день экипаж судна нашел уже 31 затонувший корабль. «Акаги» стал третьим кораблем, погибшим при Мидуэе и найденным (кроме двух японских авианосцев, в 1998 году удалось обнаружить американский «Йорктаун»).
«Акаги» был первым японским тяжелым авианосцем. Корабль изначально строился как линейный крейсер, но в 20-х годах был перестроен для размещения на нем самолетов. В декабре 1941 года именно «Акаги» возглавлял эскадру, которая уничтожила американский Тихоокеанский флот в гавани Перл-Харбор.
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«Акаги» был первым тяжелым авианосцем Японской империи.
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