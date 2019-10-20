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Как сделать дом уютнее? Пошаговая инструкция

21.10.2019 10:04 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Как сделать дом уютнее? Пошаговая инструкция
shutterstock.com

[  ] Избавьтесь от 3 ненужных вещей в каждой зоне дома: гостиной, спальне, кухне, детской и т. д.

[  ] Распутайте и спрячьте все провода от телевизора, компьютера и т. д.

[  ] Обновите текстиль: пледы, подушки или постельное бельё. Это отлично освежит интерьер.

[  ] Создайте дополнительный уют на кухне при помощи натуральных скатертей из хлопка или льна.

[  ] Перелейте жидкое моющее средство для посуды в ёмкость, подходящую к интерьеру кухни.

[  ] Добавьте в интерьер квартиры зелени: поставьте в вазу цветы или расставьте комнатные растения.

[  ] Купите красивые глиняные горшки или кашпо для комнатных растений. Так они смотрятся красивее, чем их пластиковые аналоги.

Как сделать дом уютнее? Пошаговая инструкция
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[  ] Добавьте в интерьер побольше натуральных материалов: дерево, лён, камень, металл. Например, кресло или столик из ротанга.

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[  ] Оформите стены различными композициями из предметов разного размера: забавными открытками, зеркалами, картинами или постерами.

[  ] Добавьте атмосферный свет в виде гирлянд или свечей. Они создадут в квартире уютное настроение.

[  ] Замените яркие шторку для душа и коврик на более тёмные. Вместе со свечами они создадут расслабленную атмосферу в ванной.

Отмечайте в нашем чек-листе то, что уже заменили в своём интерьере.

 
 
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