Как сделать дом уютнее? Пошаговая инструкция

Источник материала: Аргументы и факты

[ ] Избавьтесь от 3 ненужных вещей в каждой зоне дома: гостиной, спальне, кухне, детской и т. д.

[ ] Распутайте и спрячьте все провода от телевизора, компьютера и т. д.

[ ] Обновите текстиль: пледы, подушки или постельное бельё. Это отлично освежит интерьер.

[ ] Создайте дополнительный уют на кухне при помощи натуральных скатертей из хлопка или льна.

[ ] Перелейте жидкое моющее средство для посуды в ёмкость, подходящую к интерьеру кухни.

[ ] Добавьте в интерьер квартиры зелени: поставьте в вазу цветы или расставьте комнатные растения.

[ ] Купите красивые глиняные горшки или кашпо для комнатных растений. Так они смотрятся красивее, чем их пластиковые аналоги.

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[ ] Добавьте в интерьер побольше натуральных материалов: дерево, лён, камень, металл. Например, кресло или столик из ротанга.

[ ] Оформите стены различными композициями из предметов разного размера: забавными открытками, зеркалами, картинами или постерами.

[ ] Добавьте атмосферный свет в виде гирлянд или свечей. Они создадут в квартире уютное настроение.

[ ] Замените яркие шторку для душа и коврик на более тёмные. Вместе со свечами они создадут расслабленную атмосферу в ванной.

Отмечайте в нашем чек-листе то, что уже заменили в своём интерьере.