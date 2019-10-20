Итоги областного этапа конкурса «ПАТРИОТ.by»

19 октября 2019 года в Минском областном институте развития образования состоялся областной этап республиканского конкурса по разработке компьютерных игр патриотической направленности «ПАТРИОТ.by».
Конкурс проводится с целью привлечения учащихся к занятиям инновационным и техническим творчеством, расширения культурной среды и духовного сознания молодых граждан Беларуси.
Конкурс проводится по трем номинациям: «Программирование» (в каждой из возрастных групп: 12 – 15 лет, 16 лет – 21 год), «Web-сайты» (14 лет – 21 год), «Презентации» (12 – 15 лет).
По результатам областного этапа республиканского конкурса «ПАТРИОТ.by» определены победители в каждой номинации.
Номинация «Программирование»
12 – 15 лет
1 место
Болохон Павел, учащийся ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно»
2 место
Лебедев Матвей, учащийся ГУО «Средняя школа № 3 г. Крупки»
3 место
Яманов Владислав, учащийся ГУО «Клецкая средняя школа № 1»
Подгайская Илона, учащаяся ГУО «Рассветовская средняя школа Клецкого района»
Гладкий Никита, учащийся ГУО «Негорельская средняя школа № 1» Дзержинского района
16 лет – 21 год
1 место
Сикорский Егор, учащийся ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска»
2 место
Василевский Сергей, учащийся ГУО «Негорельская средняя школа № 1» Дзержинского района
Номинация «Web-сайты»
1 место
Корниенко Илья, Хадыко Алексей, Грошев Максим, учащиеся ГУО «Средняя школа № 2 г. Марьина Горка»
2 место
Кирчук Александр, учащийся ГУО «Молодечненская средняя школа № 4»
3 место
Мацегура Екатерина, учащаяся ГУО «Гимназия № 6 г. Молодечно»
Сачук Надежда, учащаяся ГУО «Затурьянский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Несвижского района
Багрев Даниил, Грибачев Павел, учащиеся ГУО «Черницкий учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа» Смолевичского района
Тростянко Станислав, учащийся ГУО «Средняя школа № 3 г. Вилейки»
Малышко Андрей, учащийся ГУО «Средняя школа № 4 г. Слуцка»
Базун Владислав, учащийся ГУО «Средняя школа № 10 г. Солигорска»
Францкевич Денис, учащийся ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска»
Номинация «Презентации»
1 место
Шибан Давид, учащийся ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска»
2 место
Нагибович Олег, учащийся ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска»
Парфенович Михаил, учащийся ГУО «Средняя школа № 3 г. Вилейки»
3 место
Сорокина Валерия, учащаяся УО «Смиловичский государственный аграрный колледж»
Навицкая Ангелина, учащаяся филиала «ТехноАрт ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. Жодино»
Высоцкая Алина, учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 г. Дзержинска»