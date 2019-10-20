Итоги областного этапа конкурса «ПАТРИОТ.by»

Источник материала: Новости Дзержинска

19 октября 2019 года в Минском областном институте развития образования состоялся областной этап республиканского конкурса по разработке компьютерных игр патриотической направленности «ПАТРИОТ.by».

Конкурс проводится с целью привлечения учащихся к занятиям инновационным и техническим творчеством, расширения культурной среды и духовного сознания молодых граждан Беларуси.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Программирование» (в каждой из возрастных групп: 12 – 15 лет, 16 лет – 21 год), «Web-сайты» (14 лет – 21 год), «Презентации» (12 – 15 лет).

По результатам областного этапа республиканского конкурса «ПАТРИОТ.by» определены победители в каждой номинации.

Номинация «Программирование»

12 – 15 лет

1 место

Болохон Павел, учащийся ГУО «Средняя школа № 14 г. Молодечно»

2 место

Лебедев Матвей, учащийся ГУО «Средняя школа № 3 г. Крупки»

3 место

Яманов Владислав, учащийся ГУО «Клецкая средняя школа № 1»

Подгайская Илона, учащаяся ГУО «Рассветовская средняя школа Клецкого района»

Гладкий Никита, учащийся ГУО «Негорельская средняя школа № 1» Дзержинского района

16 лет – 21 год

1 место

Сикорский Егор, учащийся ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска»

2 место

Василевский Сергей, учащийся ГУО «Негорельская средняя школа № 1» Дзержинского района

Номинация «Web-сайты»

1 место

Корниенко Илья, Хадыко Алексей, Грошев Максим, учащиеся ГУО «Средняя школа № 2 г. Марьина Горка»

2 место

Кирчук Александр, учащийся ГУО «Молодечненская средняя школа № 4»

3 место

Мацегура Екатерина, учащаяся ГУО «Гимназия № 6 г. Молодечно»

Сачук Надежда, учащаяся ГУО «Затурьянский учебно-педагогический комплекс детский сад – средняя школа» Несвижского района

Багрев Даниил, Грибачев Павел, учащиеся ГУО «Черницкий учебно-педагогический комплекс детский сад – базовая школа» Смолевичского района

Тростянко Станислав, учащийся ГУО «Средняя школа № 3 г. Вилейки»

Малышко Андрей, учащийся ГУО «Средняя школа № 4 г. Слуцка»

Базун Владислав, учащийся ГУО «Средняя школа № 10 г. Солигорска»

Францкевич Денис, учащийся ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска»

Номинация «Презентации»

1 место

Шибан Давид, учащийся ГУО «Средняя школа № 14 г. Солигорска»

2 место

Нагибович Олег, учащийся ГУО «Средняя школа № 4 г. Дзержинска»

Парфенович Михаил, учащийся ГУО «Средняя школа № 3 г. Вилейки»

3 место

Сорокина Валерия, учащаяся УО «Смиловичский государственный аграрный колледж»

Навицкая Ангелина, учащаяся филиала «ТехноАрт ГУДО «Центр творчества, туризма и экскурсий детей и молодежи г. Жодино»

Высоцкая Алина, учащаяся ГУО «Средняя школа № 2 г. Дзержинска»