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Новый этап переписи: сегодня по адресам пойдут переписчики

21.10.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В переписи через интернет и в стационарных пунктах приняли участие почти 5 млн белорусов, остальных навестят переписчики.

Новый этап переписи: сегодня по адресам пойдут переписчики

Белстат удовлетворен ходом переписи: практически каждый второй белорус принял в ней участие, сообщила на пресс-конференции председатель Национального статистического комитета РБ Инна Медведева.

Новый этап переписи: сегодня по адресам пойдут переписчики

Онлайн-анкеты заполнила почти пятая часть населения страны. В Белстате отметили: цифра соответствовала прогнозам.

"21% от численности населения переписался по интернету - это очень хорошая цифра. Мы на нее рассчитывали, и это была наша оценка, когда набирали переписчиков, оценивали их количество. Сегодня переписались 4,9 миллиона человек на стационарных участках и в интернете. Соответственно, нагрузка на переписчиков на оставшиеся дни уменьшилась в два раза", - сказала Инна Медведева.

В понедельник, 21 октября стартует новый этап переписи - переписчики пойдут по адресам. Благодаря внедрению цифровых технологий, удалось существенно сократить количество переписчиков – если в 2008 году на переписи работало 48 тысяч человек, то в этом 12, 5 тысяч. К тому же интернет-перепись экономит значительную сумму на обработке данных.

Перепись населения продлится до 30 октября. До этого срока в стране продолжат работать стационарные участки переписи – их 644 во всех регионах страны, с 21 октября начнут работу переписчики, которые навестят граждан, не прошедших перепись иными способами.

 
 
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  В переписи через интернет и в стационарных пунктах приняли участие почти 5 млн белорусов, остальных навестят переписчики. Белстат удовлетворен ходом переписи:...
 
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