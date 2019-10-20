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Городской день охраны труда прошел в Бресте

21.10.2019 10:44 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Городской День охраны труда проходил в конференц-зале Брестского горисполкома 18 октября. В фойе была развернута выставка средств индивидуальной защиты, наглядных и справочных пособий в области охраны труда.

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Городской день охраны труда прошел в Бресте

Городской день охраны труда прошел в Бресте

Городской день охраны труда прошел в Бресте

Городской день охраны труда прошел в Бресте
 

Городской день охраны труда прошел в Бресте

Открыл городского Дня охраны труда первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады о профилактике производственного травматизма на предприятиях г. Бресте, соблюдение законодательства о труде, изменения в трудовом кодексе с 28 января 2020 года и другие доклады.

В этот же день состоялся круглый стол «Здоровые и безопасные условия труда – залог успешной и эффективной деятельности организаций. Пути снижения производственного травматизма».

 
Теги: Брест
 
 
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  Городской День охраны труда проходил в конференц-зале Брестского горисполкома 18 октября. В фойе была развернута выставка средств индивидуальной защиты,...
 
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