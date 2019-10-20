Источник материала: Виртуальный Брест

Городской День охраны труда проходил в конференц-зале Брестского горисполкома 18 октября. В фойе была развернута выставка средств индивидуальной защиты, наглядных и справочных пособий в области охраны труда.

Бресте" alt="Городской день охраны труда прошел в Бресте" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/10/1571643850787183.jpg" style="height: 500px; width: 750px;">























Открыл городского Дня охраны труда первый заместитель председателя Брестского горисполкома Вадим Кравчук.

В ходе мероприятия были заслушаны доклады о профилактике производственного травматизма на предприятиях г. Бресте, соблюдение законодательства о труде, изменения в трудовом кодексе с 28 января 2020 года и другие доклады.

В этот же день состоялся круглый стол «Здоровые и безопасные условия труда – залог успешной и эффективной деятельности организаций. Пути снижения производственного травматизма».