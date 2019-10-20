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Зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания РБ седьмого созыва

21.10.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

Зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания РБ седьмого созываНа очередном заседании окружной избирательной комиссией Быховского избирательного округа №81 зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва.

На место в парламенте нашей страны претендовали пять человек. Избирательная комиссия, изучив предоставленные пакеты документов, единогласно проголосовала за регистрацию только четверых претендентов на депутатский мандат, а одному отказала из-за непогашенной судимости за неуплату алиментов.

Таким образом, за голоса избирателей в нынешней общественно-политической кампании будут бороться:

1. Сыранков Сергей Александрович, 1983 г.р., первый заместитель начальника главного управления по образованию Могилевского облисполкома, член Коммунистической партии Беларуси, г.п. Краснополье.

2. Войтенков Андрей Николаевич, 1972 г.р., начальник Быховского района электрических сетей филиала “Могилевские электрические сети” РУП “Могилевэнерго”, беспартийный, г. Быхов.

3. Лебедев Сергей Васильевич, 1977 г.р., начальник ВСУ “Могилевская районная ветеринарная станция”- главный ветеринарный врач Могилевского района, член Республиканской партии труда и справедливости, агрогородок Восход.

4. Богомазов Игорь Геннадьевич, 1976 г.р., начальник ГУКДСП “Быховская ПМК № 247”, член Либерально-демократической партии, г. Могилев.

На заседании избирательной комиссии присутствовали трое кандидатов, и председатель окружной избирательной комиссии Быховского избирательного округа №81 Виктор Агнетов вручил им соответствующие удостоверения.

Претенденты также ознакомились с формой, текстом бюллетеня для голосования. Быховскому избирательному округу №81 их изготовят в количестве 61 173 экземпляров. Кроме того, утвердили и образец трафарета для самостоятельного заполнения такого бюллетеня незрячими избирателями.

На днях начинается агитационная кампания. Поэтому была проведена жеребьевка, чтобы определить время, когда зарегистрированные кандидаты смогут обратиться к избирателям со своими предвыборными программами по областному радио и телевидению. Каждому кандидату будет предоставлено не более пяти минут эфирного времени. Они расскажут о себе: по телевидению — 23 октября с 19.00 до 19.15; на радио «Могилев» — 30 октября с 7.35 до 7.50 утра.

 

 
Теги: Могилев
 
 
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На очередном заседании окружной избирательной комиссией Быховского избирательного округа №81 зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей...
 
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