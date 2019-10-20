Источник материала: Гарадоцкi веснiк

Ежегодная выставка овощной и садовой продукции открылась 3 октября в зале культурно-просветительского центра «Городок». Организаторами выступили участники народного любительского объединения садоводов и огородников «Зелёная беседка» при творческой поддержке народного клуба мастеров и самодеятельных художников «Вытокі».





Жители нашего города предоставили эксклюзивные экспонаты продукции, выращенной на собственных сотках. В тёплой и уютной обстановке за «круглым столом» они обменялись опытом, секретами выращивания и ухода за огородными культурами, цветами, ягодными кустарниками и плодовыми деревьями. «Моё любимое занятие — уход за виноградом, а в августе с семьёй собрали пять вёдер его различных сортов», — делится результатами своего огородничества участница объединения Тамара Реут. Садовод Виктор Камышов увлечён уходом за яблонями и грушами.

Мастера и художники клуба «Вытокі» порадовали картинами, пейзажами, панно и натюрмортами на осеннюю тематику. Также на выставке представлены корзины и вазы в технике спирального плетения работы Василия Симанковича и Виктора Камышова. Нельзя представить «Дары осени» без дожиночного снопа, созданного народным мастером по соломоплетению Ольгой Реут. Каждый посетитель оценит изделия из ткани в новой технике «экопринт» директора Дома ремёсел и фольклора Марины Гущо.

«Организация выставок, обмен опытом и знаниями для получения хороших урожаев, радость и приятные эмоции от общения, — ради этого и создано наше объединение «Зелёная беседка», — говорит его руководитель Ирина Щербак.

Выставка никого не оставит равнодушным и продлится до конца октября. Успейте посетить!

Майя СОЛДАТЕНКО.