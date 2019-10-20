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Утром на МКАД сгорела фура

21.10.2019 10:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 21 октября на 25-м километре внутреннего кольца МКАД загорелась фура. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.


Фото читателя

Как рассказали в МГУ МЧС, сообщение о возгорании седельного тягача поступило в 09.12. Когда спасатели прибыли к месту вызова, кабина фуры была полностью охвачена пламенем. Через 10 минут после сообщения о возгорании пожар был ликвидирован.


В результате пожара никто не пострадал. Огонь повредил кабину тягача DAF и полуприцеп. Причины происшествия устанавливаются.

 
 
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Происшествие случилось утром 21 октября на 25-м километре внутреннего кольца МКАД.
 
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