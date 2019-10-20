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Утром на МКАД сгорела фура
Источник материала: Tut.by
Утром 21 октября на 25-м километре внутреннего кольца МКАД загорелась фура. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили читатели.
Как
В результате пожара никто не пострадал. Огонь повредил кабину тягача DAF и полуприцеп. Причины происшествия устанавливаются.
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Происшествие случилось утром 21 октября на 25-м километре внутреннего кольца МКАД.
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