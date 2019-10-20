Источник материала: Tut.by

Глава российской патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался по поводу мужчин, болеющих за футбольные клубы, передает sports.ru.



Фото: Alexander Karpov, wikimedia

Протоиерей обратился к теме футбола из-за звонка зрительницы, которая рассказала, что ее муж после многих лет пьянства решил покончить с собой.

«Всю жизнь — „Зенит“, „Спартак“… А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом „Зенит“, „Спартак“. И это что — жизнь, что ли? От „Зенита“ до „Спартака“.

Ну ты по улицам ходишь — храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай!

Нельзя ж только „Зенит“, Спартак», — сказал отец Димитрий в программе «Беседы с батюшкой» в эфире телеканала «Союз».