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Протоиерей РПЦ: «Всю жизнь - "Зенит", "Спартак", выпили, баня, рыбалка. Ну хоть в храм зайди!»
Источник материала: Tut.by
Глава российской патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказался по поводу мужчин, болеющих за футбольные клубы,
Протоиерей обратился к теме футбола из-за звонка зрительницы, которая рассказала, что ее муж после многих лет пьянства решил покончить с собой.
«Всю жизнь — „Зенит“, „Спартак“… А потом выпили, закусили, потом баня, рыбалка, потом „Зенит“, „Спартак“. И это что — жизнь, что ли? От „Зенита“ до „Спартака“.
Ну ты по улицам ходишь — храм видишь? Ну ты хоть зайди, посмотри, хоть послушай, ну купи книжечку, ну почитай!
Нельзя ж только „Зенит“, Спартак», — сказал отец Димитрий в программе «Беседы с батюшкой» в эфире телеканала «Союз».
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Протоиерей обратился к теме футбола из-за звонка зрительницы.
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