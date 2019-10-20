Дочь, как подруга. Кто из звезд рано стал мамой

Юлия Волкова родила свою единственную дочь Викторию в 19 лет, Анна Седакова — в 22, Кристина Орбакайте — в 20. Кто еще из представительниц отечественного шоу-бизнеса решился стать молодой мамой и как сложилась судьба звездных отпрысков, рассказывают "АиФ".

Ирина Круг



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рано

и родила дочку в 19 лет, Марина пошла под венец в 24 года. Увы, брак Ирины Круг с отцом девушки, мягко говоря, не сложился, поскольку супруг увлекся наркотиками. Когда женщина поняла, что никак не может повлиять на его зависимость, тут же подала на развод и ушла. Этот период своей жизни она вспоминает неохотно, поднимать одной ребенка в 90-е — задача не из легких. Чтобы заработать денег, молодой маме пришлось пойти в официантки. Благо знакомые пристроили ее в самый лучший ресторан Челябинска, где

она

тогда жила. Именно в этом заведении Ирина встретила своего второго мужа — известного исполнителя в жанре шансон

. Ухаживать за симпатичной официанткой он начал не сразу, сначала просто предложил ей поработать у него костюмером, но получил отказ. Уезжать в другой город и оставлять маленькую дочь на воспитание родителям девушка не хотела. Правда, через несколько месяцев она сдалась и стала частью команды певца, а потом и его официальной женой. В 2002 году у пары родился

. Но когда мальчику был всего один месяц, его известного отца убили. Ирина тяжело переживала смерть супруга, но через четыре года все же рискнула начать жизнь с чистого листа и снова вышла замуж за

, которому родила своего третьего ребенка —

.

Не так давно Ирина гуляла на свадьбе. В отличие от своей мамы, которая в первый раз выскочила замуж

Анжелика Агурбаш

Когда дочь певицы при всех называет ее мамой, окружающие испытывают шок, поскольку Дарья и Анжелика больше напоминают сестер. Своего первого ребенка артистка родила за два месяца до совершеннолетия. День рождения Агурбаш отмечает в мае, а малышка появилась на свет в марте. Построить крепкую семью с отцом Дарьи, режиссером Игорем Линёвым, звезда не смогла. Их союз продлился всего несколько лет и закончился, когда Анжелика узнала об изменах мужа: «Через два года совместной жизни мой цветной мир в одночасье стал черно-белым. Он предал меня, изменил. Я об этом случайно узнала из его дневников, где он не скрывал чувств к другой женщине», — откровенничала артистка в программе «Судьба человека». Агурбаш, конечно, ушла от неверного супруга, но тот, по ее словам, горевал недолго и практически сразу нашел ей замену. Когда через три недели певица пришла к Линёву поговорить, по дому в ее рубашке расхаживала однокурсница Агурбаш. Дочь Анжелика поднимала на ноги сама. Но если посмотреть на Дарью Ялинскую (в соцсетях девушка указывает девичью фамилию матери, а не отца), с этой задачей певица отлично справилась. Наследница артистки открыла свою школу по вокалу: «Я работаю шесть дней в неделю и по субботам учусь на психолога, арт-терапевта», — рассказывала она в интервью одному каналу.

Кроме Дарьи у звезды есть еще двое сыновей — Никита от гражданского брака с культуристом Валерием Бизюком и Анастас от второго мужа, известного предпринимателя Николая Агурбаша.

Вера Брежнева

Певица стала мамой в 19 лет. Дочь Соню она родила от мастера спорта по дзюдо и госслужащего Виталия Войченко. Пара несколько лет жила в гражданском браке, но официально свои отношения так и не зарегистрировала. Примечательно, что ребенок Брежневой не носит фамилию своего реального отца, и все мы знаем эту девушку под фамилией второго мужа Веры — Михаила Кипермана. Звезда состояла в браке с бизнесменом около шести лет, и за это время между Соней и отчимом сложились очень теплые отношения, даже несмотря на то, что в 2009 году в семье появился еще один ребенок — малышка Сара.

Два года назад девушка сообщила, что переезжает в Калифорнию, решив, что высшее образование лучше получать в Америке. Блондинка выбрала для себя частный гуманитарный колледж Уиттьер.

Недавно в сети она опубликовала фото своего бойфренда, и, конечно, журналисты тут же задали Вере вопрос, не боится ли она стать молодой бабушкой. «Я стараюсь не лезть в ее личные дела. Я сама родила в 19. Было бы странно, если бы я говорила дочери потерпеть с внуками. Но, думаю, Соня пока не собирается», — заявила певица в интервью программе «Ты не поверишь!».

Слава

Слава, как и ее коллега по сцене Вера Брежнева, тоже родила первенца в 19 лет. Отцом ребенка стал бизнесмен Константин Морозов, с которым певица познакомилась в 16 лет. Он подвозил ее до школы на модной тогда «девятке», баловал дорогими подарками. Конечно, это не могло не подкупить школьницу. Однако после рождения Александры родители девочки расстались. Точнее, просто поставили жирную точку в своих отношениях, но не перестали видеться, поскольку Константин помогал воспитывать Сашу. Когда несколько лет тому назад девушка с отличием окончила Ломоносовскую школу, на выпускном вечере присутствовала не только ее мама, но и отец. Кстати, золотую медаль Александра получила не без помощи артистки, которая с самого начала правильно замотивировала собственного ребенка, пообещав ей за хорошее окончание одиннадцатого класса и поступление в институт подарить свою квартиру. Девочка выполнила все условия и поступила в Щепкинское театральное училище. Несмотря на то, что Слава и Саша очень похожи внешне, певица часто подчеркивает, что дочь — «более ответственная» особа, чем была сама артистка в ее возрасте.