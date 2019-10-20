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В Витебске ВАЗ протаранил Kia: пострадала девушка
Источник материала: Tut.by
Девушка пострадала при столкновении двух легковушек в Витебске,
Авария произошла 20 октября, около 23.00, на пересечении улицы Правды с улицей Терешковой. По предварительной информации, 24-летний водитель «жигулей» врезался в остановившийся перед перекрестком Kia Rio.
В результате ДТП 20-летняя пассажирка ВАЗа получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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В результате ДТП 20-летняя пассажирка ВАЗа получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
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