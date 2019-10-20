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В Витебске ВАЗ протаранил Kia: пострадала девушка

21.10.2019 10:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Девушка пострадала при столкновении двух легковушек в Витебске, сообщили в областной ГАИ.


Фото: ГАИ

Авария произошла 20 октября, около 23.00, на пересечении улицы Правды с улицей Терешковой. По предварительной информации, 24-летний водитель «жигулей» врезался в остановившийся перед перекрестком Kia Rio.

В результате ДТП 20-летняя пассажирка ВАЗа получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.

 
Теги: Витебск
 
 
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В результате ДТП 20-летняя пассажирка ВАЗа получила травмы различной степени тяжести и была госпитализирована.
 
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