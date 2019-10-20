ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске утром загорелась «Пицца Темпо»

21.10.2019 10:44 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Сообщение о возгорании в кафе «Васильки» в торговом центре «Галилео» на Бобруйской поступило в МЧС утром 21 октября.

Об этом сообщается на сайте МЧС.

В службе отметили, что спасатели прибыли к месту происшествия через три минуты после сообщения.

Они выяснили, что в помещении кухни «Пицца Темпо» на 7 этаже загорелась бытовая техника. Но в здании сработала СПИ о ЧС «Молния», подключилась спринклерная система пожаротушения и ликвидировала возгорание.

Никого не эвакуировали, никто не пострадал.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сообщение о возгорании в кафе «Васильки» в торговом центре «Галилео» на Бобруйской поступило в МЧС утром 21 октября.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зарегистрированы кандидаты в депутаты Палаты представителей Национального собрания РБ седьмого созыва
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
21.10.2019
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика