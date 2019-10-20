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В Минске утром загорелась «Пицца Темпо»
Источник материала: БДГ
Сообщение о возгорании в кафе «Васильки» в торговом центре «Галилео» на Бобруйской поступило в МЧС утром 21 октября.
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В службе отметили, что спасатели прибыли к месту происшествия через три минуты после сообщения.
Они выяснили, что в помещении кухни «Пицца Темпо» на 7 этаже загорелась бытовая техника. Но в здании сработала СПИ о ЧС «Молния», подключилась спринклерная система пожаротушения и ликвидировала возгорание.
Никого не эвакуировали, никто не пострадал.
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Сообщение о возгорании в кафе «Васильки» в торговом центре «Галилео» на Бобруйской поступило в МЧС утром 21 октября.
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