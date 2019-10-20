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Зарплаты вырастут на 2,5%, экономика на 2,8%: правительство обновило прогноз на 2020
Источник материала: Myfin
Предполагается также, что темпы роста экспорта товаров и услуг в 2020 году сложатся на уровне 103,6%, а внешнеторговое сальдо сформируется на уровне 1% ВВП.
Планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал за счет активизации работы по заключенным и планируемым к заключению инвестиционным проектам с международными финансовыми организациями.
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фото: Myfin.by Предполагается также, что темпы роста экспорта товаров и услуг в 2020 году сложатся на уровне 103,6%, а внешнеторговое сальдо сформируется на...
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