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Зарплаты вырастут на 2,5%, экономика на 2,8%: правительство обновило прогноз на 2020

21.10.2019 10:36 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Зарплаты вырастут на 2,5%, экономика на 2,8%: правительство обновило прогноз на 2020
фото: Myfin.by

Предполагается также, что темпы роста экспорта товаров и услуг в 2020 году сложатся на уровне 103,6%, а внешнеторговое сальдо сформируется на уровне 1% ВВП.

Планируется увеличить объем инвестиций в основной капитал за счет активизации работы по заключенным и планируемым к заключению инвестиционным проектам с международными финансовыми организациями.

 
 
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фото: Myfin.by Предполагается также, что темпы роста экспорта товаров и услуг в 2020 году сложатся на уровне 103,6%, а внешнеторговое сальдо сформируется на...
 
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