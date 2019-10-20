СМИ: актриса Валентина Талызина попала в больницу

В Москве госпитализирована актриса Валентина Талызина. Об этом сообщил Пятый канал .

«У меня всё хорошо». Ирония судьбы Валентины Талызиной Подробнее

По информации источника, 84-летняя артистка почувствовала боли в области сердца, после чего медиками было принято решение о лечении в медицинском учреждении.

В настоящее время врачи оценивают состояние Талызиной как средней степени тяжести.

Валентина Талызина – российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Она сыграла более 160 ролей в фильмах и сериалах, наибольшую известность ей принесли кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром», «После дождичка в четверг», «Афоня».