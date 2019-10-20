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СМИ: актриса Валентина Талызина попала в больницу
21.10.2019 10:45 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Москве госпитализирована актриса Валентина Талызина. Об этом сообщил
По информации источника, 84-летняя артистка почувствовала боли в области сердца, после чего медиками было принято решение о лечении в медицинском учреждении.
В настоящее время врачи оценивают состояние Талызиной как средней степени тяжести.
Валентина Талызина – российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Она сыграла более 160 ролей в фильмах и сериалах, наибольшую известность ей принесли кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром», «После дождичка в четверг», «Афоня».
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wikipedia.org В Москве госпитализирована актриса Валентина Талызина. Об этом сообщил Пятый канал. «У меня всё...
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