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На МКАД горела фура. Никто не пострадал

21.10.2019 10:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На МКАД сгорела фура. 

По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 октября. Было получено сообщение о возгорании седельного тягача на 25 км внутреннего кольца МКАД. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, кабина фуры была охвачена огнем. 

На МКАД горела фура. Никто не пострадал
Фото: МЧС

Спустя 10 минут возгорание было ликвидировано. В результате была повреждена кабина тягача DAF, полуприцеп.  

Пострадавших нет. Устанавливаются причины случившегося. 

В середине октября в Докшицком районе в поле горел кормоуборочный комбайн (читать далее). 

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Новости Беларуси. На МКАД сгорела фура.  По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 октября. Было получено сообщение о возгорании седельного тягача на 25 км...
 
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