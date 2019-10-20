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На МКАД горела фура. Никто не пострадал
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На МКАД сгорела фура.
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Спустя 10 минут возгорание было ликвидировано. В результате была повреждена кабина тягача DAF, полуприцеп.
Пострадавших нет. Устанавливаются причины случившегося.
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Новости Беларуси. На МКАД сгорела фура. По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 октября. Было получено сообщение о возгорании седельного тягача на 25 км...
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