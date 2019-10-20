На МКАД горела фура. Никто не пострадал

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На МКАД сгорела фура.

По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 октября. Было получено сообщение о возгорании седельного тягача на 25 км внутреннего кольца МКАД. Когда сотрудники МЧС прибыли на место, кабина фуры была охвачена огнем.



Фото: МЧС

Спустя 10 минут возгорание было ликвидировано. В результате была повреждена кабина тягача DAF, полуприцеп.

Пострадавших нет. Устанавливаются причины случившегося.