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В Минске в ТРЦ «Галилео» загорелась пиццерия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске было ликвидировано возгорание в пиццерии.
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Спустя три минуты на место прибыло подразделение МЧС, признаков горения не наблюдалось.
Установлено, что на четвертом этаже здания загорелась бытовая техника на кухне пиццерии. В здании сработала СПИ о ЧС «Молния», подключилась спринклерная система пожаротушения. Возгорание было ликвидировано до приезда спасателей.
Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Рабочий день у сотрудников заведения начался с 10 часов утра.
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Новости Беларуси. В Минске было ликвидировано возгорание в пиццерии. По информации МЧС, происшествие случилось утром 21 октября. Поступило сообщение о возгорании...
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