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Стартуют продажи билетов на фильмы «Лістапада»

21.10.2019 10:00 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Приятная новость для всех ценителей киноискусства. 21 октября в продажу поступают билеты на церемонии открытия и закрытия 26-го Минского международного кинофестиваля «Лістапад»,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стартуют продажи билетов на фильмы «Лістапада»

Уже можно приобрести квитки на просмотр фильмов основных конкурсов игрового и документального кино, а также на внеконкурсные секции документальных фильмов и проекта «Молодость на марше». Стоимость билетов стартует от 3 рублей. Предусмотрены специальные предложения для двоих и отдельная цена на квитки для зрителей пенсионного возраста.

Стартуют продажи билетов на фильмы «Лістапада»

Напомним, крупнейший кинофорум Европы пройдёт в Минске с 1 по 8 ноября под слоганом «К радости» и по традиции соберёт профессионалов киноиндустрии, а также известных деятелей культуры из многих стран.

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Приятная новость для всех ценителей киноискусства. 21 октября в продажу поступают билеты на церемонии открытия и закрытия 26-го Минского...
 
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