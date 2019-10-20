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Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан. Графика

21.10.2019 09:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приёмов граждан. На этой неделе в регионы снова выедут представители Администрации Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, 22 октября в Поречском сельсовете встречу с жителями проведет инспектор по Гродненской области Иван Лавринович. С помощником Президента – инспектором по Минску Виталием Примой граждане смогут встретиться 23 октября в администрации Заводского района Минска.

Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан. Графика

В этот же день в Кличевском райисполкоме с 11 утра будет вести прием начальник главного экономического управления Администрации Президента Дмитрий Барабанов. Помощник Президента – инспектор по Могилевской области Михаил Русый 24 октября приедет в Костюковичский район. 25 октября в Белыничском райисполкоме прием граждан проведет заместитель главы Администрации Президента Николай Снопков.

Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан. Графика

Кроме общения с жителями, представители Администрации Президента изучат ситуацию на местах, проконтролируют выполнение поручений главы государства, эффективность работы местной власти по повышению уровня жизни людей.

Представители Администрации Президента проводят выездные приёмы граждан. Графика

Особое внимание – вопросам социально-экономического развития, выявлению проблем, которые беспокоят граждан и требуют оперативного решения. Записаться на приемы можно по телефонам отделов по работе с обращениями граждан соответствующих исполнительных комитетов.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается практика выездных приёмов граждан. На этой неделе в регионы снова выедут представители Администрации Президента,...
 
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